Борнмут с Забарным увеличил беспроигрышную серию в АПЛ до 10 матчей

18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Борнмут». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «вишен». Забитыми мячами отметились Джастин Клюйверт (хет-трик), Бруно Гимараес и Милош Керкез.

Для «Борнмута» и Забарного это 10-й матч подряд в АПЛ без поражений. Андони Ираола стал первым менеджером в истории клуба, который провел 10 встреч в АПЛ без проигрышей.

В этом сезоне Илья сыграл в АПЛ 22 матча. Команда украинца занимает 6-е место в турнирной таблице.

Take a bow, Andoni Iraola. 👏



He is the first ever Bournemouth manager to go 10 Premier League games unbeaten in charge of the club.



WWWDWDDWDW



And by doing so, he has also ended Newcastle's nine game winning run across all competitions, with Eddie Howe's quest to become the… pic.twitter.com/IDSNmRvbSj