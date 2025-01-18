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Англия
18 января 2025, 16:06 | Обновлено 18 января 2025, 16:17
52
0

Брентфорд занял первое место по интересному показателю в АПЛ в этом сезоне

«Пчелки» расположились на первом месте по наименьшему количеству пропущенных голов со стандартов

18 января 2025, 16:06 | Обновлено 18 января 2025, 16:17
52
0
Брентфорд занял первое место по интересному показателю в АПЛ в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

5 декабря в 22-м туре английской лиги на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч между командами «Брентфорд» и «Ливерпуль». Матч начнется в 17:00 по Киеву.

«Пчелки» в этом розыгрыше Английской Премьер-лиги занимают первое место по наименьшему количеству пропущенных мячей со стандартных положений (2). Несмотря на это, команда пропускает довольно много с игры – 35 голов за 21 матч.

«Брентфорд» в турнирной таблице лиги занимает 11-ю позицию с 28 очками (8 побед, 4 ничьи, 9 поражений). Их соперник – «Ливерпуль» является лучшей командой АПЛ в этом сезоне: первое место с 47 очками (14 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

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Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд - Ливерпуль Ливерпуль
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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