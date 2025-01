Брентфорд занял первое место по интересному показателю в АПЛ в этом сезоне

5 декабря в 22-м туре английской лиги на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч между командами «Брентфорд» и «Ливерпуль». Матч начнется в 17:00 по Киеву.

«Пчелки» в этом розыгрыше Английской Премьер-лиги занимают первое место по наименьшему количеству пропущенных мячей со стандартных положений (2). Несмотря на это, команда пропускает довольно много с игры – 35 голов за 21 матч.

«Брентфорд» в турнирной таблице лиги занимает 11-ю позицию с 28 очками (8 побед, 4 ничьи, 9 поражений). Их соперник – «Ливерпуль» является лучшей командой АПЛ в этом сезоне: первое место с 47 очками (14 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

No team has conceded fewer goals from set-pieces in the Premier League this season than Brentford (2). 🧱@BrentfordFC | #BRELIV https://t.co/zSbqTSVtb3 pic.twitter.com/sREOXuTaUq