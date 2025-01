Манчестер Юнайтед пропустил 10-й гол после углового в этом розыгрыше АПЛ

16 января в рамках 21-го тура английского чемпионата на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «красных дьяволов». Забитыми мячами отметились Амад Диалло (хет-трик) и Мануэль Угарте (автогол).

В этом матче «красные дьяволы» пропустили мяч после розыгрыша углового, став третьей командой лиги по количеству пропущенных голов с этого стандартного положения (10).

После 21 сыгранных матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице лиги с 26 очками (7 побед, 5 ничьих, 9 поражений).

