Нойер отметился интересным достижением в матче против Хоффенхайма
Нойер стал первым голкипером за последние 10 лет, который выполнил 15 длинных передач в топ-5 лиг
14 января в рамках 17-го тура Бундеслиги на «Альянц Арене» состоялся матч между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Матч завершился разгромной победой «баварцев» со счетом 5:0. Дублем отметился Лерой Сане, а Рафаэль Герейро, Гарри Кейн и Серж Гнабри забили по одному мячу.
В этом матче голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру удалось установить уникальное достижение: он стал первым вратарем, который выполнил 15 точных длинных передач (15/15, 100% точность) в топ-5 европейских лигах за последние 10 лет.
В этом сезоне немецкий голкипер провел за «Баварию» 21 матч во всех соревнованиях, в которых пропустил 13 голов и записал 8 сухих матчей.
⚠️ | QUICK STAT— Sofascore Football (@SofascoreINT) January 15, 2025
List of goalkeepers with 15+ long ball attempts and a 100% long ball accuracy in a single match in Europe's top 5 leagues across the last ten seasons:
• Manuel Neuer
That's it. That's the list. 🤯🐐#FCBTSG pic.twitter.com/bidXllTP8l
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