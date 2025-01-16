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Германия
16 января 2025, 10:32 |
56
0

Нойер отметился интересным достижением в матче против Хоффенхайма

Нойер стал первым голкипером за последние 10 лет, который выполнил 15 длинных передач в топ-5 лиг

16 января 2025, 10:32 |
56
0
Нойер отметился интересным достижением в матче против Хоффенхайма
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

14 января в рамках 17-го тура Бундеслиги на «Альянц Арене» состоялся матч между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Матч завершился разгромной победой «баварцев» со счетом 5:0. Дублем отметился Лерой Сане, а Рафаэль Герейро, Гарри Кейн и Серж Гнабри забили по одному мячу.

В этом матче голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру удалось установить уникальное достижение: он стал первым вратарем, который выполнил 15 точных длинных передач (15/15, 100% точность) в топ-5 европейских лигах за последние 10 лет.

В этом сезоне немецкий голкипер провел за «Баварию» 21 матч во всех соревнованиях, в которых пропустил 13 голов и записал 8 сухих матчей.

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Мануэль Нойер Бавария Хоффенхайм чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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