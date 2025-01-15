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Бохум
15.01.2025 19:30 – FT 1 : 0
Санкт-Паули
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Германия
15 января 2025, 23:30 |
93
0

Интрига пропала еще в первом тайме. Бавария уничтожила Хоффенхайм

Подопечные Венсана Компани не дали сопернику ни единого шанса

15 января 2025, 23:30 |
93
0
Интрига пропала еще в первом тайме. Бавария уничтожила Хоффенхайм
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в Германии состоялись последние матчи 17-го тура Бундеслиги.

«Бавария» на своем поле принимала «Хоффенхайм». Хозяева так превосходили соперника в классе, что уже в первом тайме обеспечили себе комфортную победу со счетом 3:0. Во втором тайме «баварцы» просто добили соперника.

«Бохум» одержал лишь вторую победу в сезоне, минимально обыграв «Санкт-Паули».

«Вердер» уже на первой минуте забил гол в ворота «Хайденхайма». Однако к концу первого тайма гости сравняли счет. Во втором тайме хозяева снова вышли вперед на 57-й минуте. Но через четыре минуты игроки «Хайденхайма» снова выровняли игру. На 79-й минуте «Вердер» снова вышел вперед, но последнее слово было за игроками «Хайденхайма», которые забили гол на 90+6-й минуте. В итоге боевая ничья.

«Унион Берлин» встречался с соседом по турнирной таблице – «Аугсбургом». Гости уже в первом тайме захватили инициативу и забили два мяча. Второй тайм в итоге стал формальностью, ведь счет так и остался 0:2 в пользу «Аугсбурга».

«РБ Лейпциг» приехал в гости к «Штутгарту». В первом тайме гостевая команда забила быстрый гол, что позволило ей контролировать ход игры, но только до начала второго тайма, ведь там игроки «Штутгарта сравняли. Дальше больше. Хозяева поля перевернули игру в свою пользу забив второй мяч в ворота Лейпцига на 60-й минуте. А в конце матча шансы на победу «РБ Лейпциг» совсем стали мизерными, ведь был удален Беньямин Шешко. А через две минуты второй «горчичник» получил Луа Опенда.

Бундеслига. 17-й тур. 15 января

Бавария – Хоффенхайм – 5:0

Голы: Сане, 7, 48, Геррейро, 12, Кейн, 26 (пенальти), Гнабри, 66

Бавария: Нойер, Геррейро, Упамекано (Горецка, 61), Дайер, Дэвис, Киммих, Павлович, Сане, Мюллер, Коман, Кейн (Гнабри, 61)

Хоффенхайм: Бауманн, Жандро, Чавес, Акпогума, Нсоки, Гайгер, Самассеку (Прасс, 41), Бишоф (Бекер, 63), Гложек (Табакович, 63), Крамарич, Ярдимчи

Бохум – Санкт-Паули – 1:0

Гол: Хофманн, 67

Удаление: Дзвигала, 90+4

Вердер – Хайденхайм – 3:3

Голы: Грюль, 1, 79, Дукш, 57, – Шеппнер, 30, Кербер, 61, Сьенса, 90+6

Унион Берлин – Аугсбург – 0:2

Голы: Клод-Морис, 9, 30

Штутгарт – РБ Лейпциг – 2:1

Гол: Брунн Ларсен, 50, Вольтемаде, 60, – Шешко, 10

Удаление: Шешко, 86, Опенда, 88

События матча

90’ +5
Адам Дзвигала (Санкт-Паули) получает красную карточку.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Хофманн (Бохум).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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