Тоттенхэм выиграл лишь один из последних 31 выездных матчей против Арсенала

15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на «Эмирейтс» состоится встреча между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Матч начнется в 22:00 по Киеву.

«Шпоры» в последних 31 выездных матчах против «канониров» одержали лишь одну победу (12 ничьи, 18 поражений). Последняя гостевая победа «Тоттенхэма» против «Арсенала» была в ноябре 2010 года (3:2).

В этом розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице лиги (7 побед, 3 ничьих, 10 поражений). «Арсенал» располагается на третьей строчке (11 побед, 7 ничьих, 2 поражения).

