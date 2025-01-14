Подали документы. 4 игрока клуба УПЛ хотят покинуть команду
Юрий Козыренко, Александр Козак, Максим Мельничук и Сергей Петько могут покинуть «Ингулец»
Сразу 4 футболиста могут покинуть «Ингулец» в ближайшее время, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, Юрий Козыренко, Александр Козак, Максим Мельничук и Сергей Петько, которые были переведены во вторую команду, не желают находиться в системе клуба и подали соответствующие документы в Палату по разрешению споров УАФ. Также они сообщали о многомесячных задержка по зарплатам.
В последнем своем письме футболисты заявили о своей возможности расторгнуть контракты в одностороннем порядке из-за отсутствия какой-либо реакции со стороны клуба.
Ранее сообщалось о том, что четыре игрока «Ингульца» не поедут с клубом на сборы.
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