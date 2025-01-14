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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 11:49 | Обновлено 14 января 2025, 12:26
1274
0

Ждут трансфера? Четыре футболиста не поедут на сборы с клубом УПЛ

«Колос» отправится в Турцию 21 января после контрольного матча с «Ингульцем»

14 января 2025, 11:49 | Обновлено 14 января 2025, 12:26
1274
0
Ждут трансфера? Четыре футболиста не поедут на сборы с клубом УПЛ
ФК Колос

21 января «Колос» отправится в Турцию, где проведет тренировочные сборы и будет готовиться ко второй части чемпионата Украины. Перед этим, 18 января, клуб из Ковалевки проведет товарищеский матч против «Ингульца».

По данным ТаТоТаке, четыре футболиста не поедут с клубом в Турцию. 27-летний Владислав Емец продолжает курс лечения, связанный с травмой коленного сустава. В этом сезоне полузащитник еще не появлялся на поле.

Трое других игроков не входят в планы тренерского штаба и могут покинуть «Колос» в ближайшее время, если будут соответствующие предложения. Это Валерий Лучкевич (3 матча в УПЛ), Денис Безбородько (11 матчей) и Никита Бурда (5 матчей).

«Колос» набрал 18 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. Подопечные Александра Поздеева в следующем матче УПЛ сыграют против «Черноморца».

Ранее сообщалось, что легионер «Колоса» получил дебютный вызов в национальную сборную Венесуэлы.

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Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Александр Поздеев Денис Безбородько Валерий Лучкевич Никита Бурда Владислав Емец учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ ТаТоТаке Ингулец
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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