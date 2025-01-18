Мариуполь в шаге от снятия с чемпионата ПФЛ

Главный тренер перволигового «Мариуполя» Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды:

«К сожалению, ситуация близка к критической. Пока все мои попытки, подопечных найти спонсоров, которые бы подставили плечо, каких-то дивидендов не принесли. Есть уже полугодовая задолженность по зарплате футболистам, тренерам, нет средств и для участия во второй части сезона.

Я планировал, что начнем подготовку к выступлению в группе «Выбывание» в начале февраля, но пока вообще все идет к тому, что придется досрочно сойти с дистанции. Постепенно «Мариуполь» покидают ведущие игроки: Илья Караващенко перешел в «Левый Берег», Иван Мельниченко – в «Кудровку», а Дмитрий Пентелейчук – в «Куликова-Белку».

Хотя говорят, что надежда умирает последней, но очень надеюсь, что УАФ, ПФЛ не останутся в стороне от нашего катастрофического положения. Иначе «Мариуполь» – команда с победными традициями, где было подготовлено немало известных мастеров, может исчезнуть с футбольной карты Украины».

Сейчас «Мариуполь» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.

Ранее мы сообщали, что будущее ФК «Мариуполь» определится в январе.