Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мариуполь в шаге от снятия с чемпионата ПФЛ
Украина. Первая лига
18 января 2025, 21:20 |
767
2

Мариуполь в шаге от снятия с чемпионата ПФЛ

Олег Красноперов рассказал о тяжелой ситуации азовского клуба

18 января 2025, 21:20 |
767
2
Мариуполь в шаге от снятия с чемпионата ПФЛ
ФК Мариуполь

Главный тренер перволигового «Мариуполя» Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды:

«К сожалению, ситуация близка к критической. Пока все мои попытки, подопечных найти спонсоров, которые бы подставили плечо, каких-то дивидендов не принесли. Есть уже полугодовая задолженность по зарплате футболистам, тренерам, нет средств и для участия во второй части сезона.

Я планировал, что начнем подготовку к выступлению в группе «Выбывание» в начале февраля, но пока вообще все идет к тому, что придется досрочно сойти с дистанции. Постепенно «Мариуполь» покидают ведущие игроки: Илья Караващенко перешел в «Левый Берег», Иван Мельниченко – в «Кудровку», а Дмитрий Пентелейчук – в «Куликова-Белку».

Хотя говорят, что надежда умирает последней, но очень надеюсь, что УАФ, ПФЛ не останутся в стороне от нашего катастрофического положения. Иначе «Мариуполь» – команда с победными традициями, где было подготовлено немало известных мастеров, может исчезнуть с футбольной карты Украины».

Сейчас «Мариуполь» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.

Ранее мы сообщали, что будущее ФК «Мариуполь» определится в январе.

По теме:
ЛНЗ хочет подписать защитника Шахтера, игравшего за сборную Украины
ПЕТРЯК: «Заря» навсегда в моем сердце»
Сыграл в контрольном матче. Кулач вернулся в клуб УПЛ
Мариуполь Левый Берег Киев Кудровка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Олег Красноперов инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 18 января 2025, 11:59 81
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open

Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини

Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ
Футбол | 18 января 2025, 15:02 20
Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ
Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ

Владимир Бражко может сменить клубную прописку

Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Футбол | 18.01.2025, 16:43
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Хоккей | 18.01.2025, 00:10
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив кабмек в Лондоне
Футбол | 18.01.2025, 21:27
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив кабмек в Лондоне
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив кабмек в Лондоне
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
взяли колгоспну команду, переназвали її в Марік.... сподівались, мабуть, що на самій назві процес піде...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 7
Футбол
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
17.01.2025, 12:21 2
Футбол
«Лучший за 25 лет». Топ-боксер рассказал, честно ли Усик победил Фьюри
«Лучший за 25 лет». Топ-боксер рассказал, честно ли Усик победил Фьюри
17.01.2025, 03:02
Бокс
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
18.01.2025, 01:28
Футбол
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 24
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем