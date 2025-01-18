ПЕТРЯК: «Заря» навсегда в моем сердце»

Футболист «Шахтера» Иван Петряк вернулся из аренды в «Черноморце» и ожидает решения о продолжении своей карьеры. Игрок подвел небольшой итог. Петряк отметил тренеров, которые внесли особый вклад в его развитие как футболиста.

Иван Петряк ранее говорил о том, что пока не знает, где продолжит выступления. Сейчас футболист в кругу семьи отдыхает после первой части сезона.

«Самый сложный момент в карьере? Травма которая произошла на тренировке, после которой я пропал с радаров, сделали 3 операции. Благодаря Дмитрию Скибинскому, я смог вернуться на поле, и только сейчас начал приходить в себя. Дети, семья не дали расклеиться, хотя я был очень близок.

Как справляюсь с травмами? Травмы – это часть футбола, без них никуда, много квалифицированных врачей, реабилитологов, массажистов у нас в стране, которых не очень ценят (не знаю почему).

Какой игрок импонирует? Салах нравится сейчас, очень сильный.

Мои главные футбольные мечты? Многие из них уже сбылись, но сегодня это победа украинской армии, как оказалось это очень важно для всех нас.

Величайшее достижение в карьере? Немножко что-то выиграл, что-то увидел, где-то поиграл, но в целом не очень доволен, но это еще не конец

«Заря» навсегда есть и будет в моем сердце, я там начал свою футбольную историю, именно в «Заре» в меня поверили. Поэтому эта команда 100% навсегда в моем сердце. Да и лучшим одноклубником был Артем Гордиенко из «Зари».

Кого из тренеров выделить? Вернидуб, Ребров, Шищенко, Ковалец, Бабич-это люди, которые доверяли мне, которые помогали мне и всегда поддерживали меня, как бы хорошо или плохо я ни играл. Конечно было много иностранных тренеров, которые тоже хорошо ко мне относились и верили в меня!

Как оцениваю свои полгода в Одессе? Конечно отрицательно, потому что результаты неудовлетворительны, если команда внизу турнирной таблицы, значит что и футболисты не показали хорошей игры.

Есть ли связь с родным городом Смелой? Конечно, неделю назад только приехал, это мои Мальдивы на протяжении карьеры, там моя семья, мои родные, поэтому я всегда там бываю, когда есть время. Воспоминания только положительные, всегда туда еду как домой, хотя я там давно уже не живу.

Изменения и улучшения в футбольной системе Украины? Здесь вопрос максимально сложен, потому что наша страна в состоянии войны, и конечно, есть над чем работать. Но пока это не очень важно, потому что проблемы везде, и это затрагивает наш футбол, поэтому нужно подождать».

Ранее сообщалось, что вингер «Шахтера» прокомментировал свое будущее.