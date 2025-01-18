«Не знаю, что будет завтра». Игрок Шахтера – о продолжении карьеры

Соглашение об аренде Ивана Петряка подошло к концу. Игрок из «Черноморца» вернулся в «Шахтер». Футболист поделился своими дальнейшими планами.

Вингер «Шахтера» вспомнил знаковые моменты из своей футбольной жизни:

«Наиболее памятный момент в карьере? Наверное, это дебют в профессиональном футболе на «Донбасс Арене» и дебют за национальную сборную Украины».

Несколько сезонов Петряк провел в Венгрии. Выступал за «Ференцварош», который тренировал Сергей Ребров, а затем перешел в «Фехервар».

«Адаптация к жизни и игре в Венгрии? Прошла легко и быстро, так как через месяц пребывания в Венгрии, команду принял Сергей Станиславович Ребров».

Футболист хочет еще поиграть. В 30 лет завершать карьеру еще рановато.

«Планы в футболе? В последнее время мне очень сложно что-то планировать в своей карьере, но порох еще есть, поэтому хочу еще поиграть. Сейчас буду учиться на тренерскую лицензию, а там жизнь покажет, ничего не могу планировать, потому что не знаю, что будет завтра».

Рассказал Петряк о мотивации, тренерских советах и уровне украинского футбола:

«Что мотивирует каждый день выходить на поле и отдавать все силы игре? Семья, дети. После игры стараюсь отвлечься, подумать о хороших моментах жизни, послушать музыку.

Какие наставления тренеров запомнил? Проходил через много тренеров, у каждого свой подход, свои наставления, свои футбольные хитрости, поэтому у каждого по чуть-чуть взял, говорить не буду, пусть это останется секретом.

Сегодняшний уровень украинского футбола? Неплохой, многие молодые игроки прогрессируют, имеют больше игрового времени, чем раньше, нужно еще время, чтобы они себя могли лучше прорекламировать».

Ранее сообщалось, что вингер «Шахтера» прокомментировал свое будущее.