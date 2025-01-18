«Будем решать». Вингер Шахтер прокомментировал свое будущее

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк высказался о месте продолжения карьеры.

– Вчера появилась информация, что арендное соглашение с «Черноморцем» не будет продлено. Можете прокомментировать свое будущее?

– Да, аренда закончилась, и я вернулся в «Шахтер», с которым я имею действующий контракт, жду что мне скажет руководство «горняков», и потом будем решать, где я продолжу карьеру!

В сезоне 2024/25 Иван Петряк на правах аренды провел 10 матчей за «Черноморец», отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 400 тысяч евро.