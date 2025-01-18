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  4. «Будем решать». Вингер Шахтер прокомментировал свое будущее
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 11:21 |
207
0

«Будем решать». Вингер Шахтер прокомментировал свое будущее

Иван Петряк еще не знает, где продолжит свою карьеру

18 января 2025, 11:21 |
207
0
«Будем решать». Вингер Шахтер прокомментировал свое будущее
ФК Шахтер. Иван Петряк

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк высказался о месте продолжения карьеры.

– Вчера появилась информация, что арендное соглашение с «Черноморцем» не будет продлено. Можете прокомментировать свое будущее?

– Да, аренда закончилась, и я вернулся в «Шахтер», с которым я имею действующий контракт, жду что мне скажет руководство «горняков», и потом будем решать, где я продолжу карьеру!

В сезоне 2024/25 Иван Петряк на правах аренды провел 10 матчей за «Черноморец», отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 400 тысяч евро.

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Иван Петряк Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса
Дмитро Вус Источник: Telegram
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