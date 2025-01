ОФИЦИАЛЬНО. Монако усилился форвардом, заплатив 15 млн евро

«Монако» подписал центрального форварда австрийского «Штурма» Мику Биерета. Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2029 года. Биерет является выпускником академии лондонского «Арсенала»

Трансфер 21-летнего датчанина обошелся французскому клубу в 15 миллионов евро. Из них 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. «Арсенал» получит процент от суммы сделки.

В текущем сезоне Мика Биерет провел за «Штурм» 25 матчей во всех турнирах. Забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач. Биерет также привлекался к матчам молодежной сборной Дании.

Ранее сообщалось, что «Нант» отобрал очки у «Монако».

