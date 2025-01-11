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Франция
11 января 2025, 01:23 | Обновлено 11 января 2025, 01:29
22
0

Канарейки в полете: Нант отобрал очки у Монако. Доги укусить Осер не смогли

В двух стартовых матчах 17-го тура Лиги 1 зафиксированы ничейные результаты

11 января 2025, 01:23 | Обновлено 11 января 2025, 01:29
22
0
Канарейки в полете: Нант отобрал очки у Монако. Доги укусить Осер не смогли
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 января состоялись матчи 17-го тура французской Лиги 1.

Зафиксированы ничейные результаты. Нант отобрал очки у Монако (2:2), причем канарейки вели в два мяча по ходу игры.

Доги укусить Осер не смогли – Лилль довольствовался ничьей на выезде (0:0).

Лидеры: ПСЖ (40 очков), Марсель (33), Монако (31), Лилль (29), Лион (28), Ницца (27).

Лига 1. 17-й тур, 10 января

Нант – Монако – 2:2

Голы: Аблин, 12, Аду, 47 – Эмболо, 52, Салису, 59

Осер – Лилль – 0:0

События матча

56’
Поль Жоли (Осер) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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