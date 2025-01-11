Франция11 января 2025, 01:23 | Обновлено 11 января 2025, 01:29
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Канарейки в полете: Нант отобрал очки у Монако. Доги укусить Осер не смогли
В двух стартовых матчах 17-го тура Лиги 1 зафиксированы ничейные результаты
11 января 2025, 01:23 | Обновлено 11 января 2025, 01:29
22
0
Вечером 10 января состоялись матчи 17-го тура французской Лиги 1.
Зафиксированы ничейные результаты. Нант отобрал очки у Монако (2:2), причем канарейки вели в два мяча по ходу игры.
Доги укусить Осер не смогли – Лилль довольствовался ничьей на выезде (0:0).
Лидеры: ПСЖ (40 очков), Марсель (33), Монако (31), Лилль (29), Лион (28), Ницца (27).
Лига 1. 17-й тур, 10 января
Нант – Монако – 2:2
Голы: Аблин, 12, Аду, 47 – Эмболо, 52, Салису, 59
Осер – Лилль – 0:0
События матча
56’
Поль Жоли (Осер) получает красную карточку.
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