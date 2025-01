Шестой номер АТР стартовал на Australian Open со сложной победы в 5 сетах

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 6) вышел во 2-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

На старте мейджора шестой номер АТР в непростом поединке переиграл Хауме Муньяра (Испания, ATP 61) в пяти сетах за 3 часа и 24 минуты.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [6] – Хауме Муньяр (Испания) – 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1

Это была пятая встреча соперников. Рууд выиграл четвертое очное противостояние.

Лучшим результатом Рууда на Australian Open является 4-й раунд в 2021 году.

В 1/32 финала норвежец сыграет против победителя противостояния Николоз Басилашвили (Грузия, ATP 210) – Якуб Меншик (Чехия, ATP 49).

