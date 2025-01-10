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  4. Шведский талант Тоттенхэма дважды получал отказ в Манчестере Юнайтед
Англия
10 января 2025, 15:53 | Обновлено 10 января 2025, 15:57
556
1

Шведский талант Тоттенхэма дважды получал отказ в Манчестере Юнайтед

Теперь Лукаса Бергвалля считают одним из самых перспективных футболистов в Премьер-лиге

10 января 2025, 15:53 | Обновлено 10 января 2025, 15:57
556
1
Шведский талант Тоттенхэма дважды получал отказ в Манчестере Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний шведский полузащитник Лукас Бергвалль стал новой звездой лондонского «Тоттенхэма». Недавно он забил свой дебютный гол за клуб, который принес победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

Этот гол сделал Бергвалля самым молодым автором гола за «Тоттенхэм» в Кубке Лиги со времен Гарета Бэйла. Бергвалль отличился в возрасте 18 лет и 341 дня, тогда как Бэйл забил свой первый гол в этом турнире в 2007 году в возрасте 18 лет и 72 дня.

По информации издания Daily Mirror, в юности Бергвалль дважды проходил просмотр в «Манчестер Юнайтед», но клуб не подписал с ним контракт. Впоследствии он присоединился к «Тоттенхэму», который опередил «Барселону» в борьбе за талантливого шведа.

Сам Бергвалль ранее объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Лукас Бергвалль
Олександр Сільченко Источник: The Mirror
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Gargantua81
до звезды еще очень далеко, но неплохо прогрессирует
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