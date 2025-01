Шведский талант Тоттенхэма дважды получал отказ в Манчестере Юнайтед

18-летний шведский полузащитник Лукас Бергвалль стал новой звездой лондонского «Тоттенхэма». Недавно он забил свой дебютный гол за клуб, который принес победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

Этот гол сделал Бергвалля самым молодым автором гола за «Тоттенхэм» в Кубке Лиги со времен Гарета Бэйла. Бергвалль отличился в возрасте 18 лет и 341 дня, тогда как Бэйл забил свой первый гол в этом турнире в 2007 году в возрасте 18 лет и 72 дня.

По информации издания Daily Mirror, в юности Бергвалль дважды проходил просмотр в «Манчестер Юнайтед», но клуб не подписал с ним контракт. Впоследствии он присоединился к «Тоттенхэму», который опередил «Барселону» в борьбе за талантливого шведа.

Сам Бергвалль ранее объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны».

