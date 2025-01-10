Ворскла поможет. Клуб УПЛ может избавиться от трансферного бана

Украинский защитник одесского «Черноморца» Ярослав Кисиль может стать игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в полтавском клубе видят в 21-летнем футболисте замену Ильи Крупского, который подписал контракт с «Металлистом 1925».

Сообщается, что суммы, за которую Ярослав может перейти в «Ворсклу», должно хватить одесситам для того, что бы получить снятие трансферного бана.

Ранее сообщалось о том, что Илья Крупский подписал контракт с новым клубом.