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  4. Ворскла поможет. Клуб УПЛ может избавиться от трансферного бана
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 18:36 |
146
0

Ворскла поможет. Клуб УПЛ может избавиться от трансферного бана

«Черноморец» может получить необходимую сумму за счет трансфера

10 января 2025, 18:36 |
146
0
Ворскла поможет. Клуб УПЛ может избавиться от трансферного бана
ФК Черноморец. Ярослав Кисиль

Украинский защитник одесского «Черноморца» Ярослав Кисиль может стать игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в полтавском клубе видят в 21-летнем футболисте замену Ильи Крупского, который подписал контракт с «Металлистом 1925».

Сообщается, что суммы, за которую Ярослав может перейти в «Ворсклу», должно хватить одесситам для того, что бы получить снятие трансферного бана.

Ранее сообщалось о том, что Илья Крупский подписал контракт с новым клубом.

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Ярослав Кисиль Ворскла Полтава Илья Крупский Черноморец Одесса Александр Бабич трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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