Украина. Премьер лига10 января 2025, 18:36 |
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Ворскла поможет. Клуб УПЛ может избавиться от трансферного бана
«Черноморец» может получить необходимую сумму за счет трансфера
10 января 2025, 18:36 |
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Украинский защитник одесского «Черноморца» Ярослав Кисиль может стать игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в полтавском клубе видят в 21-летнем футболисте замену Ильи Крупского, который подписал контракт с «Металлистом 1925».
Сообщается, что суммы, за которую Ярослав может перейти в «Ворсклу», должно хватить одесситам для того, что бы получить снятие трансферного бана.
Ранее сообщалось о том, что Илья Крупский подписал контракт с новым клубом.
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