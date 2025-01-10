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  4. Костюк пояснила, почему неудачно начала новый сезон
Australian Open
10 января 2025, 18:49 |
737
4

Костюк пояснила, почему неудачно начала новый сезон

Марта получила травму во время предсезонной подготовки

10 января 2025, 18:49 |
737
4
Костюк пояснила, почему неудачно начала новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) прокомментировала старт сезона и высказалась о предстоящем старте на Открытом чемпионате Австралии 2025:

– Марта, первые турниры сезона для вас получились не самыми успешными, но, тем не менее, игровая практика в Австралии была и теперь интересно, насколько вы оцениваете свою готовность к АО?

– Для нас было важным уже то, что я смогла принять участие в первом турнире сезона. Мы подходили к этим стартам спокойно, понимая, что это больше часть тренировочного процесса, которого мне не хватало из-за травмы. Поэтому главной целью было вернуться в ритм, и в этом смысле эти турниры выполнили свою роль.

– Попадалась информация, что во время предсезонной подготовки у вас произошел надрыв мышцы. То есть, это на самом деле так? Насколько это помешало качественно подготовиться к сезону?

– Да, у меня действительно был надрыв, хотя не мышцы, а другой очень неприятной зоны, что сильно осложнило подготовку. Травма произошла как раз посреди тренировочного сбора, и это существенно повлияло на наш план. Первую тренировку с полноценными розыгрышами я провела лишь за два дня до своего первого одиночного матча в Брисбене. Тем не менее сейчас я оцениваю свою готовность к Australian Open как хорошую, так что жду свой старт с нетерпением.

– В первом круге у вас японка Нао Хибино. Вы ее дважды обыгрывали, но это было достаточно давно. Здесь она прошла очень неплохую квалификацию. Как вы оцениваете этот жребий, как для первого круга?

– Я стараюсь не оценивать жребий, ведь каждый матч - это новая история. У сильной соперницы может случиться неудачный день, а менее опытная может показать свою лучшую игру. Поэтому для меня главное - готовиться к матчу, сосредотачиваться на собственной игре и делать все, что в моих силах.

– Планируете играть в Мельбурне пару или возможно микст?

– Да, буду играть парный турнир вместе с Габи [румынка Елена-Габриэла Русе].

– В прошлом году ваши платья от Wilson стали настоящим украшением каждого мейджора, и вы вошли, пожалуй, во все хит-парады, оценивающие лучшие наряды сезона. В этом году готовитесь удивить чем-то новым?

– Мне очень нравится платье, в котором я буду играть в Мельбурне. Оно уже получило много положительных отзывов от тех, кто его видел (смеется). Я также имела возможность увидеть несколько новых коллекций на этот год, и они мне очень понравились. Поэтому с нетерпением жду своих матчей и надеюсь, что смогу пройти как можно дальше, чтобы подольше носить этот замечательный наряд (смеется).

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей

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Марта Костюк Australian Open 2025 WTA Брисбен WTA Аделаида
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Павло
Марта - очевидний фаворит у рейтингу WTA. Але тільки по сукням  
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+2
Sashamar
Тема сукні розкрита недостатньо.
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+2
Mystic_Healer
нафіга було грати якщо травма?
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+2
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