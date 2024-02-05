Шведский талант рассказал, почему выбрал Тоттенхэм, а не Барселону

Шведский полузащитник «Тоттенхэм» Лукас Бергвалль рассказал, почему выбрал лондонский клуб, а не «Барселону»:

«И «Тоттенхэм», и «Барселона» – невероятные клубы. Это был очень сложный выбор, было 50 на 50. Казалось, что лучшим следующим шагом для меня будет «Тоттенхэм». Было не очень легко сказать «нет» «Барселоне» – это заняло очень много времени, чтобы принять решение».

Напомним, 18-летний Лукас Бергвалль стал игроком «Тоттенхэма» в последний день зимнего трансферного окна 2024 года. Как сообщают СМИ, «шпоры» заплатили за таланта «Юргордена» 10 миллионов евро.