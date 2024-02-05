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  4. Шведский талант рассказал, почему выбрал Тоттенхэм, а не Барселону
Англия
05 февраля 2024, 22:05 |
636
1

Шведский талант рассказал, почему выбрал Тоттенхэм, а не Барселону

Лукас Бергвалль признался, что сказать «нет» каталонцам было непросто

05 февраля 2024, 22:05 |
636
1
Шведский талант рассказал, почему выбрал Тоттенхэм, а не Барселону
ФК Тоттенхэм. Лукас Бергвалль

Шведский полузащитник «Тоттенхэм» Лукас Бергвалль рассказал, почему выбрал лондонский клуб, а не «Барселону»:

«И «Тоттенхэм», и «Барселона» – невероятные клубы. Это был очень сложный выбор, было 50 на 50. Казалось, что лучшим следующим шагом для меня будет «Тоттенхэм». Было не очень легко сказать «нет» «Барселоне» – это заняло очень много времени, чтобы принять решение».

Напомним, 18-летний Лукас Бергвалль стал игроком «Тоттенхэма» в последний день зимнего трансферного окна 2024 года. Как сообщают СМИ, «шпоры» заплатили за таланта «Юргордена» 10 миллионов евро.

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Тоттенхэм Барселона Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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pol-55
Схоже точно швед.
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