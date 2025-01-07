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Испания
07 января 2025, 23:02 | Обновлено 07 января 2025, 23:15
244
0

Вингер МЮ хочетв Барселону. Есть проблемы из-за финансового положения клуба

Маркус Рэшфорд хочет продолжить карьеру в Ла Лиге

07 января 2025, 23:02 | Обновлено 07 января 2025, 23:15
244
0
Вингер МЮ хочетв Барселону. Есть проблемы из-за финансового положения клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд хочет стать игроком «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб знает о желании игрока и хочет взять его в аренду, однако каталонцы не могут себе позволить подписание вингера, который получает 18 миллионов евро в год. Однако, если «Манчестер Юнайтед» согласится покрывать большую часть зарплаты Рэшфорда, то переход может состояться.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рэшфорда в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд близок к переходу в «Милан».

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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