Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Барбора Палицова – Дарья Снигур. Прогноз на матч квалификации Aus Open
Australian Open
07 января 2025, 16:29 |
172
0

Барбора Палицова – Дарья Снигур. Прогноз на матч квалификации Aus Open

Поединок второго раунда квалификации состоится 8 января

07 января 2025, 16:29 |
172
0
Барбора Палицова – Дарья Снигур. Прогноз на матч квалификации Aus Open
Коллаж Sport.ua

8 января 2025 года чешка Барбора Палицова (WTA 179) и украинка Дарья Снигур (WTA 139) сразятся за выход в финал квалификации Australian Open. Ориентировочное время начала поединка – 01:00 по Киеву.

Дарья Снигур

Снигур едва не завершила свои выступления в квалификации ещё в первом раунде. В поединке против колумбийки Эмилианы Аранго Дарья уступила стартовый сет и позволила сопернице подавать на матч во второй партии. Но, проявив характер, украинка выиграла четыре гейма подряд и перевела игру в третий сет, где довела дело до победы (3:6, 7:5, 6:3).

Прошлый сезон Дарьи был неровным, но всё же она отметилась несколькими удачными выступлениями. В конце года она приняла участие в паре фьючерсов, где показала неплохую форму, однако на старте 2025-го стабильности пока не хватает. Слабым звеном остаётся подача – в первом матче квалификации Снигур не сделала ни одного эйса и выиграла лишь 58% розыгрышей первым мячом, что может стать проблемой в предстоящем поединке.

Украинская теннисистка всё ещё нестабильна, но её упорство и движение по корту помогают удерживать инициативу. Победа над Аранго в первом круге показала, что Дарья готова бороться, однако слабая реализация подачи остаётся её уязвимым местом, что может сыграть против неё в матче с Палицовой.


Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Барбора Палицова

Барбора Палицова провела концовку 2024 года на фьючерсах и челленджерах, где показывала стабильные результаты. Новый сезон чешка начала с турнира в Канберре, где не смогла пройти квалификацию. Однако в Мельбурне Палицова демонстрирует солидную игру. В первом раунде квалификации она обыграла швейцарку Симону Вальтерт в двух упорных сетах (7:6, 7:5).

Палицова впечатлила своей подачей, выиграв 77% розыгрышей первым мячом, а также умением сохранять концентрацию в ключевые моменты – чешка отыграла 7 из 9 брейк-пойнтов. Её игра на приёме может стать решающим фактором в противостоянии со Снигур, учитывая проблемы украинки с подачей.

Чешка демонстрирует прогресс, уверенно действуя на приёме – одном из ключевых компонентов её игры. Барбора стабильно выигрывает высокий процент очков на первом мяче, что делает её конкурентоспособной на харде. Её умение держать концентрацию в равных матчах придаёт ей дополнительное преимущество.


Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Палицова

Прогноз на матч

Теннисистки дважды пересекались в карьере и обменялись победами. Оба поединка прошли на харде: в 2022 году в Словакии сильнее оказалась Палицова, а в 2023 году в Германии победу праздновала Снигур. Букмекеры считают фаворитом украинку, однако из-за её нестабильной игры более надёжным вариантом выглядит фора +3.5 на Барбору.

Прогноз Sport.ua
Барбора Палицова
08.01.2025 -
01:00
Дарья Снигур
Фора Палицовой +3.5 1.77 Сделать ставку
По теме:
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Спортинг – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
ФОТО. Сын легенды тенниса проиграл экс-16-й ракетке в отборе Аus Open
Дарья Снигур Барбора Палицова прогнозы на теннис прогнозы Australian Open 2025
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Футбол | 06 января 2025, 22:58 12
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины

Алексей Сыч станет игроком киевской команды

Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open
Теннис | 07 января 2025, 08:24 4
Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open
Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open

Анастасия проиграла Виктории Голубич в 1-м раунде, хотя старт был многообещающим

ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам
Футбол | 07.01.2025, 12:50
ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам
ФОТО. Лидер Динамо вернулся к тренировкам
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 06.01.2025, 19:42
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07.01.2025, 08:57
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
06.01.2025, 03:03
Футбол
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
06.01.2025, 08:34
Бокс
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
06.01.2025, 04:14
Бокс
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
06.01.2025, 15:42 2
Футбол
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
06.01.2025, 15:57 1
Футбол
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем