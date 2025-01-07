8 января 2025 года чешка Барбора Палицова (WTA 179) и украинка Дарья Снигур (WTA 139) сразятся за выход в финал квалификации Australian Open. Ориентировочное время начала поединка – 01:00 по Киеву.



Дарья Снигур



Снигур едва не завершила свои выступления в квалификации ещё в первом раунде. В поединке против колумбийки Эмилианы Аранго Дарья уступила стартовый сет и позволила сопернице подавать на матч во второй партии. Но, проявив характер, украинка выиграла четыре гейма подряд и перевела игру в третий сет, где довела дело до победы (3:6, 7:5, 6:3).

Прошлый сезон Дарьи был неровным, но всё же она отметилась несколькими удачными выступлениями. В конце года она приняла участие в паре фьючерсов, где показала неплохую форму, однако на старте 2025-го стабильности пока не хватает. Слабым звеном остаётся подача – в первом матче квалификации Снигур не сделала ни одного эйса и выиграла лишь 58% розыгрышей первым мячом, что может стать проблемой в предстоящем поединке.



Украинская теннисистка всё ещё нестабильна, но её упорство и движение по корту помогают удерживать инициативу. Победа над Аранго в первом круге показала, что Дарья готова бороться, однако слабая реализация подачи остаётся её уязвимым местом, что может сыграть против неё в матче с Палицовой.





Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур



Барбора Палицова

Барбора Палицова провела концовку 2024 года на фьючерсах и челленджерах, где показывала стабильные результаты. Новый сезон чешка начала с турнира в Канберре, где не смогла пройти квалификацию. Однако в Мельбурне Палицова демонстрирует солидную игру. В первом раунде квалификации она обыграла швейцарку Симону Вальтерт в двух упорных сетах (7:6, 7:5).

Палицова впечатлила своей подачей, выиграв 77% розыгрышей первым мячом, а также умением сохранять концентрацию в ключевые моменты – чешка отыграла 7 из 9 брейк-пойнтов. Её игра на приёме может стать решающим фактором в противостоянии со Снигур, учитывая проблемы украинки с подачей.



Чешка демонстрирует прогресс, уверенно действуя на приёме – одном из ключевых компонентов её игры. Барбора стабильно выигрывает высокий процент очков на первом мяче, что делает её конкурентоспособной на харде. Её умение держать концентрацию в равных матчах придаёт ей дополнительное преимущество.





Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Палицова



Прогноз на матч



Теннисистки дважды пересекались в карьере и обменялись победами. Оба поединка прошли на харде: в 2022 году в Словакии сильнее оказалась Палицова, а в 2023 году в Германии победу праздновала Снигур. Букмекеры считают фаворитом украинку, однако из-за её нестабильной игры более надёжным вариантом выглядит фора +3.5 на Барбору.