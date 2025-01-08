Обидчица Костюк выбила 12-ю ракетку мира из турнира WTA 500 в Аделаиде

Американская теннисистка Эшлин Крюгер (WTA 54) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/8 финала американка в трех сетах переиграла Паулу Бадосу (Испания, WTA 12) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/8 финала

Эшлин Крюгер (США) [LL] – Паула Бадоса (Испания) [5] – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Крюгер взяла реванш у Бадосы за поражение в 1/32 финала соревнований в Дохе в 2024 году.

Крюгер в четвертьфинале выйдет на корт против 7-й ракетки мира и 1-й сеяной Джессики Пегулы (США).

В предыдущем раунде Эшлин в трех партиях выиграла у украинки Марты Костюк (WTA 18).