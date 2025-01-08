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  4. Обидчица Костюк выбила 12-ю ракетку мира из турнира WTA 500 в Аделаиде
WTA
08 января 2025, 10:02 |
425
0

Обидчица Костюк выбила 12-ю ракетку мира из турнира WTA 500 в Аделаиде

Эшлин Крюгер в трех сетах переиграла Паулу Бадосу в 1/8 финала

08 января 2025, 10:02 |
425
0
Обидчица Костюк выбила 12-ю ракетку мира из турнира WTA 500 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Американская теннисистка Эшлин Крюгер (WTA 54) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/8 финала американка в трех сетах переиграла Паулу Бадосу (Испания, WTA 12) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/8 финала

Эшлин Крюгер (США) [LL] – Паула Бадоса (Испания) [5] – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Крюгер взяла реванш у Бадосы за поражение в 1/32 финала соревнований в Дохе в 2024 году.

Крюгер в четвертьфинале выйдет на корт против 7-й ракетки мира и 1-й сеяной Джессики Пегулы (США).

В предыдущем раунде Эшлин в трех партиях выиграла у украинки Марты Костюк (WTA 18).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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