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  4. «Годы контракта». Президент Федерации футбола Франции – об уходе Дешама
Франция
08 января 2025, 14:59 |
536
0

«Годы контракта». Президент Федерации футбола Франции – об уходе Дешама

Филипп Диалло признался,что пока не ищет нового тренера

08 января 2025, 14:59 |
536
0
«Годы контракта». Президент Федерации футбола Франции – об уходе Дешама
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал решение Дидье Дешама уйти с поста главного тренера национальной сборной Франции.

«Я не буду это комментировать. У Дидье осталось 2 года контракта, и из уважения к нему, его штабу и игрокам, вопрос о его преемнике на сегодняшний день не стоит», – сказал Диалло.

За время работы Дешама французы сыграли 165 матчей, 106 раз победили, в 28 играх потерпели поражение и 31 раз завершили матч с ничейным результатом.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить национальную сборную Франции.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу Лига наций Зинедин Зидан
Олег Вахоцкий Источник: Footmercato
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