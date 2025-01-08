«Годы контракта». Президент Федерации футбола Франции – об уходе Дешама

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал решение Дидье Дешама уйти с поста главного тренера национальной сборной Франции.

«Я не буду это комментировать. У Дидье осталось 2 года контракта, и из уважения к нему, его штабу и игрокам, вопрос о его преемнике на сегодняшний день не стоит», – сказал Диалло.

За время работы Дешама французы сыграли 165 матчей, 106 раз победили, в 28 играх потерпели поражение и 31 раз завершили матч с ничейным результатом.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить национальную сборную Франции.