Олег ФЕДОРЧУК: «Объединенным Карпатам надо будет новый тренер»

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, какой специалист должен работать с обновленными «Карпатами» в следующем сезоне.

«В этой ситуации лучший вариант, чтобы пригласить нейтрального специалиста, тем более, что «Карпаты» и «Рух» придерживаются разных стилей. Здесь решающим будет слово президента львовян Маткивского, только хочется пожелать ему избежать ошибок, как в истории с назначением Владислава Лупашко, когда из «Карпат» буквально выжили одного из лучших тренеров в истории украинского футбола Мирона Маркевича.

В свое время Лупашко был посредственным футболистом, а на тренерской ниве запомнился лишь тем, что возглавляя перволиговый «Ингулец», обыграл «Карпаты» под руководством Маркевича. Затем два месяца с целой группой ассистентов возглавлял молодежный состав «Карпат» в ожидании, когда у Маркевича лопнет терпение и он уйдет, недовольный трансферной политикой клуба. Так не делается».