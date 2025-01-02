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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Объединенным Карпатам надо будет новый тренер»
Украина. Премьер лига
02 января 2025, 03:20 |
129
1

Олег ФЕДОРЧУК: «Объединенным Карпатам надо будет новый тренер»

По мнению специалиста Пономарев и Лупашко исповедуют разные стили

02 января 2025, 03:20 |
129
1
Олег ФЕДОРЧУК: «Объединенным Карпатам надо будет новый тренер»
ФК Карпати Львов

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, какой специалист должен работать с обновленными «Карпатами» в следующем сезоне.

«В этой ситуации лучший вариант, чтобы пригласить нейтрального специалиста, тем более, что «Карпаты» и «Рух» придерживаются разных стилей. Здесь решающим будет слово президента львовян Маткивского, только хочется пожелать ему избежать ошибок, как в истории с назначением Владислава Лупашко, когда из «Карпат» буквально выжили одного из лучших тренеров в истории украинского футбола Мирона Маркевича.

В свое время Лупашко был посредственным футболистом, а на тренерской ниве запомнился лишь тем, что возглавляя перволиговый «Ингулец», обыграл «Карпаты» под руководством Маркевича. Затем два месяца с целой группой ассистентов возглавлял молодежный состав «Карпат» в ожидании, когда у Маркевича лопнет терпение и он уйдет, недовольный трансферной политикой клуба. Так не делается».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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MaximusOne
1) Розбити інтерв'ю на пару частин.
2) Постити одну і ту ж частину декілька разів, просто міняючи заголовок.
Якщо ти вмієш це робити, чекаємо тебе в редакції Sport.ua 😂
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