Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ или испанский клуб? Экс-игрок Динамо сообщил о трансферных приоритетах
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 16:15 |
958
0

ЛНЗ или испанский клуб? Экс-игрок Динамо сообщил о трансферных приоритетах

Александр Андриевский сравнил УПЛ и испанскую Сегунду

04 января 2025, 16:15 |
958
0
ЛНЗ или испанский клуб? Экс-игрок Динамо сообщил о трансферных приоритетах
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Андриевский, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал о своих трансферных приоритетах:

– Что является приоритетом: играть в Европе или остаться на родине?

– Мне не очень важно. Самое главное для меня – за время зимнего межсезонья найти клуб, заключить соглашение и иметь в будущем полноценную игровую практику. Конечно, хотелось бы поиграть в Европе, но при условии, что будет интересный вариант с амбициозным клубом. И, конечно, я буду учитывать еще и интересы своей семьи, как для нее будет лучше.

– Если будет предложение от условно испанского «Эйбара», который находится в середине турнирной таблицы Сегунды и вряд ли ставит перед собой цель возвращения в Примеру, и одновременно от ЛНЗ, который является достаточно амбициозным клубом, то предпочтение Вы отдадите украинской команде?

– Говоря гипотетически, без конкретных примеров: да, конечно. Не интересно играть, чтобы играть. У команды должны быть амбиции, – считает Андриевский.

По теме:
Почти 100 млн евро на ветер? Бразильский вингер разочаровал клуб АПЛ
Не аренда. Жирона рассчитывает на молодого украинца
Дублер Родри и супербомбардир. Известны главные трансферные цели Ман Сити
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев ЛНЗ Черкассы чемпионат Испании по футболу Сегунда трансферы трансферы УПЛ Александр Андриевский
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Бокс | 04 января 2025, 00:01 10
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника

Александр может оставить пояс для Владимира

ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде
Футбол | 04 января 2025, 13:12 16
ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде
ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде

Кристина Крижановская вдохновляет Эдуардо Герреро

Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Футбол | 04.01.2025, 08:27
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Футбол | 04.01.2025, 01:47
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Тоттенхэм снова проиграл в АПЛ. У Ньюкасла форвард забил в 7 матче подряд
Футбол | 04.01.2025, 16:35
Тоттенхэм снова проиграл в АПЛ. У Ньюкасла форвард забил в 7 матче подряд
Тоттенхэм снова проиграл в АПЛ. У Ньюкасла форвард забил в 7 матче подряд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
03.01.2025, 08:23
Бокс
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
03.01.2025, 20:24 64
Футбол
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
03.01.2025, 08:55 25
Бокс
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
03.01.2025, 07:54 3
Футбол
Известно, почему игрок сборной Украины отказался от просмотра в Динамо
Известно, почему игрок сборной Украины отказался от просмотра в Динамо
03.01.2025, 16:59 56
Футбол
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
02.01.2025, 17:54
Футбол
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
03.01.2025, 03:15 11
Бокс
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем