ЛНЗ или испанский клуб? Экс-игрок Динамо сообщил о трансферных приоритетах

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Андриевский, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал о своих трансферных приоритетах:

– Что является приоритетом: играть в Европе или остаться на родине?

– Мне не очень важно. Самое главное для меня – за время зимнего межсезонья найти клуб, заключить соглашение и иметь в будущем полноценную игровую практику. Конечно, хотелось бы поиграть в Европе, но при условии, что будет интересный вариант с амбициозным клубом. И, конечно, я буду учитывать еще и интересы своей семьи, как для нее будет лучше.

– Если будет предложение от условно испанского «Эйбара», который находится в середине турнирной таблицы Сегунды и вряд ли ставит перед собой цель возвращения в Примеру, и одновременно от ЛНЗ, который является достаточно амбициозным клубом, то предпочтение Вы отдадите украинской команде?

– Говоря гипотетически, без конкретных примеров: да, конечно. Не интересно играть, чтобы играть. У команды должны быть амбиции, – считает Андриевский.