Польша – Великобритания. Свентек – Бултер. Смотреть онлайн. LIVE

2 января состоится очередное четвертьфинальное матчевое противостояние на United Cup 2025.

В Сидней сойдутся сборные Польши и Великобритании. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 2 января

Польша – Великобритания

Хуберт Хуркач – Билли Харрис

Хуберт Хуркач – Билли Харрис Ига Свентек – Кэти Бултер

Ига Свентек – Кэти Бултер Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Кэти Бултер / Чарльз Брум

Победители противостояния в полуфинале встретятся с Казахстаном.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей