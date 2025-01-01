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01 января 2025, 21:55 | Обновлено 01 января 2025, 22:21
81
0

Польша – Великобритания. Свентек – Бултер. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2 января в 08:30 по Киеву

01 января 2025, 21:55 | Обновлено 01 января 2025, 22:21
81
0
Польша – Великобритания. Свентек – Бултер. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

2 января состоится очередное четвертьфинальное матчевое противостояние на United Cup 2025.

В Сидней сойдутся сборные Польши и Великобритании. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 2 января

Польша – Великобритания

  • Хуберт Хуркач – Билли Харрис
  • Ига Свентек – Кэти Бултер
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Кэти Бултер / Чарльз Брум

Победители противостояния в полуфинале встретятся с Казахстаном.

📺 Видеотрансляция

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Билли Харрис Хуберт Хуркач Ига Свёнтек Кэти Бултер Чарльз Брум смотреть онлайн United Cup женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису сборная Великобритании по теннису женская сборная Великобритании по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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