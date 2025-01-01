Польша – Великобритания. Свентек – Бултер. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2 января в 08:30 по Киеву
2 января состоится очередное четвертьфинальное матчевое противостояние на United Cup 2025.
В Сидней сойдутся сборные Польши и Великобритании. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 2 января
Польша – Великобритания
- Хуберт Хуркач – Билли Харрис
- Ига Свентек – Кэти Бултер
- Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Кэти Бултер / Чарльз Брум
Победители противостояния в полуфинале встретятся с Казахстаном.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
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