Игрок Динамо – о коротком отпуске, еврокубках и битве за золото УПЛ

Универсал «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями о коротком отпуске и раннем старте подготовки киевской команды ко второй части сезона.

– На этот раз зимний отпуск был непродолжительным. Удалось ли отдохнуть и полноценно восстановиться?

– Действительно, на этот раз отпуск был необычно не таким длительным, как всегда, ведь раньше он длился где-то месяц. Но его вполне хватило, чтобы эмоционально разгрузиться. Я все это время был с семьей. Мы были на западе Украины, ведь я давно мечтал отдохнуть в горах. Жена в прошлом году там была, ей очень понравилось, поэтому в этот раз мы туда поехали уже семьей.

– Необычно, что между сборами команда проведет официальные матчи еврокубков?

– Очень необычно. Но мы должны подойти к ним даже с большей ответственностью, отстаивать имидж клуба, потому что это европейский уровень. Эта европейская кампания должна служить нам уроком на следующие сезоны, чтобы мы в дальнейшем выступали более удачно в еврокубках.

– Какие ожидания от второй части сезона на внутренней арене?

– Ожидания очень большие. После зимнего перерыва борьба обещает быть еще более упорной, ведь все отдохнут и с новыми силами будут готовиться к чемпионату. Конкуренция сейчас высокая как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней, поэтому все команды будут выходить на каждую игру с мыслями о победе.