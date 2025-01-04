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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 14:14 | Обновлено 04 января 2025, 14:28
846
0

Игрок Динамо – о коротком отпуске, еврокубках и битве за золото УПЛ

Караваев поделился впечатлениями от подготовки к второй части сезона

04 января 2025, 14:14 | Обновлено 04 января 2025, 14:28
846
0
Игрок Динамо – о коротком отпуске, еврокубках и битве за золото УПЛ
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Универсал «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями о коротком отпуске и раннем старте подготовки киевской команды ко второй части сезона.

– На этот раз зимний отпуск был непродолжительным. Удалось ли отдохнуть и полноценно восстановиться?
– Действительно, на этот раз отпуск был необычно не таким длительным, как всегда, ведь раньше он длился где-то месяц. Но его вполне хватило, чтобы эмоционально разгрузиться. Я все это время был с семьей. Мы были на западе Украины, ведь я давно мечтал отдохнуть в горах. Жена в прошлом году там была, ей очень понравилось, поэтому в этот раз мы туда поехали уже семьей.

– Необычно, что между сборами команда проведет официальные матчи еврокубков?
– Очень необычно. Но мы должны подойти к ним даже с большей ответственностью, отстаивать имидж клуба, потому что это европейский уровень. Эта европейская кампания должна служить нам уроком на следующие сезоны, чтобы мы в дальнейшем выступали более удачно в еврокубках.

– Какие ожидания от второй части сезона на внутренней арене?
– Ожидания очень большие. После зимнего перерыва борьба обещает быть еще более упорной, ведь все отдохнут и с новыми силами будут готовиться к чемпионату. Конкуренция сейчас высокая как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней, поэтому все команды будут выходить на каждую игру с мыслями о победе.

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Динамо Киев Александр Караваев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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