ОФИЦИАЛЬНО. Бывший футболист Динамо присоединился к нигерийскому клубу

Бывший футболист киевского «Динамо» Браун Идейе подписал контракт с нигерийским клубом «Эньимба». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Мы рады официально объявить о присоединении к нашему составу нападающего Брауна Идейе. Мы ожидаем, что он привнесет опыт и профессионализм в нашу игру в оставшихся матчах этого сезона, особенно под руководством нового тренера», – сообщили в клубе.

Идейе ответил взаимностью: «Нет места лучше дома. Спасибо «Эньимба» за возможность. Да благословит вас Бог», – написал футболист в социальных сетях.

Браун Идейе играл за киевское «Динамо» с 2011 по 2014 год. Столичный клуб купил нигерийца у французского «Сошо» за 9 млн евро. В Украине игрок провел 106 матчей, в которых забил 45 голов. Идейе перешел из «Динамо» в английский «Вест Бромвич» за 12,6 млн евро в 2014 году.

«Эньимба» занимает 11-е место в чемпионате Нигерии – в активе клуба 23 балла. Отставание от лидера составляет 13 очков.

#EnyimbaFC



🎯 We are delighted to officially announce the addition of former Super Eagles Striker, Brown Ideye to our fold...

We are expectant of the experience & professionalism he will add to our game/quest in our remaining games, this season especially under the New Gaffer. pic.twitter.com/kaFqd4watl