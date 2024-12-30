Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший футболист Динамо присоединился к нигерийскому клубу
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 20:11 |
855
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший футболист Динамо присоединился к нигерийскому клубу

Эньимба объявила о подписании контракта с Брауном Идейе

30 декабря 2024, 20:11 |
855
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший футболист Динамо присоединился к нигерийскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Браун Идейе

Бывший футболист киевского «Динамо» Браун Идейе подписал контракт с нигерийским клубом «Эньимба». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Мы рады официально объявить о присоединении к нашему составу нападающего Брауна Идейе. Мы ожидаем, что он привнесет опыт и профессионализм в нашу игру в оставшихся матчах этого сезона, особенно под руководством нового тренера», – сообщили в клубе.

Идейе ответил взаимностью: «Нет места лучше дома. Спасибо «Эньимба» за возможность. Да благословит вас Бог», – написал футболист в социальных сетях.

Браун Идейе играл за киевское «Динамо» с 2011 по 2014 год. Столичный клуб купил нигерийца у французского «Сошо» за 9 млн евро. В Украине игрок провел 106 матчей, в которых забил 45 голов. Идейе перешел из «Динамо» в английский «Вест Бромвич» за 12,6 млн евро в 2014 году.

«Эньимба» занимает 11-е место в чемпионате Нигерии – в активе клуба 23 балла. Отставание от лидера составляет 13 очков.

По теме:
Заря определилась с тренером и новичками. Будет 4 новых игрока
«Трудный график». Легенда Динамо – о результатах киевского клуба
Именитый коуч объяснил, почему Динамо и Шахтер неудачно играют в еврокубках
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев трансферы Браун Идейе
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет в всемирно известный клуб
Футбол | 30 декабря 2024, 18:29 2
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет в всемирно известный клуб
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет в всемирно известный клуб

Лассина Траоре, похоже, станет игроком «Фламенго»

У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову
Футбол | 29 декабря 2024, 22:26 22
У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову
У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову

Донецкий клуб не собирается отпускать одного из лидеров по бросовой цене

«Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму
Футбол | 30.12.2024, 12:53
«Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму
«Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30.12.2024, 09:06
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Футбол | 30.12.2024, 07:32
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Эти африканцы, Браун Идейе да Исмаэль Бангура ещё - единственное светлое пятно среди тьмы-тьмущей в стане дынамки суркисовой. Немногие леги там заиграли, эти двое как раз заиграли. И играли весьма неплохо, если честно.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
28.12.2024, 21:24 2
Футбол
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
28.12.2024, 23:22 4
Футбол
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
29.12.2024, 12:09 83
Футбол
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
30.12.2024, 07:49 2
Бокс
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
28.12.2024, 19:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем