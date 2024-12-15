Украина. Премьер лига15 декабря 2024, 13:17 |
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Ингулец – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
15 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ
15 декабря 2024, 13:17 |
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В воскресенье, 15 декабря, в 13:00 начался матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Ингулец» и «Колос».
Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV
Украинская Премьер-лига. 17-й тур. 15 декабря
Ингулец – Колос – 0:1
Голы: Боливар, 15
Гол, 0:1! Боливар, 15 мин.
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