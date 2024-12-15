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  4. Ингулец – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 13:17 |
373
0

Ингулец – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ

15 декабря 2024, 13:17 |
373
0
Ингулец – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 15 декабря, в 13:00 начался матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Ингулец» и «Колос».

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV

Украинская Премьер-лига. 17-й тур. 15 декабря

Ингулец – Колос – 0:1

Голы: Боливар, 15

Гол, 0:1! Боливар, 15 мин.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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