Стали известны стартовые составы Руха и Оболони
Команды встречаются в матче 17-го тура УПЛ
5 декабря на стадионе «Арена Львов» встретятся львовский «Рух» и киевская «Оболонь».
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.
В поединке первого круга львовяне одержали убедительную победу со счетом 4:0.
Сейчас «Рух» занимает 7-ю позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка, тогда как «Оболонь» находится в зоне вылета на 15-м месте с 11 очками.
«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Лях, Пастух, Карабин, Квасница, Краснопир.
«Оболонь»: Федоровский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Витенчук, Близниченко, Груша, Черненко, Бычек, Тарануха.
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