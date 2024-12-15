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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 14:25 |
333
0

Стали известны стартовые составы Руха и Оболони

Команды встречаются в матче 17-го тура УПЛ

15 декабря 2024, 14:25 |
333
0
Стали известны стартовые составы Руха и Оболони
УПЛ

5 декабря на стадионе «Арена Львов» встретятся львовский «Рух» и киевская «Оболонь».

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

В поединке первого круга львовяне одержали убедительную победу со счетом 4:0.

Сейчас «Рух» занимает 7-ю позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка, тогда как «Оболонь» находится в зоне вылета на 15-м месте с 11 очками.

«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Лях, Пастух, Карабин, Квасница, Краснопир.

«Оболонь»: Федоровский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Витенчук, Близниченко, Груша, Черненко, Бычек, Тарануха.


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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Оболонь Киев Рух - Оболонь стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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