Стали известны стартовые составы Руха и Оболони

5 декабря на стадионе «Арена Львов» встретятся львовский «Рух» и киевская «Оболонь».

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

В поединке первого круга львовяне одержали убедительную победу со счетом 4:0.

Сейчас «Рух» занимает 7-ю позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка, тогда как «Оболонь» находится в зоне вылета на 15-м месте с 11 очками.

«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Лях, Пастух, Карабин, Квасница, Краснопир.

«Оболонь»: Федоровский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Витенчук, Близниченко, Груша, Черненко, Бычек, Тарануха.



