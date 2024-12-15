ВИДЕО. Колос удвоил преимущество в игре с Ингульцем

В воскресенье, 15 декабря, в 13:00 начался матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Ингулец» и «Колос».

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке.

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После быстрого гола в первом тайме ковалевцам удалось удвоить преимущество в начале второй половины встречи. Голом на 57-й минуте отметился полузащитник Павел Ориховский, вышедший на замену после перерыва.

ВИДЕО. Колос удвоил преимущество в игре с Ингульцом