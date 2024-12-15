Украина. Премьер лига15 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 15 декабря 2024, 14:24
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ВИДЕО. Колос удвоил преимущество в игре с Ингульцем
Голом на 57-й минуте отличился Павел Ориховский
15 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 15 декабря 2024, 14:24
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В воскресенье, 15 декабря, в 13:00 начался матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Ингулец» и «Колос».
Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке.
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После быстрого гола в первом тайме ковалевцам удалось удвоить преимущество в начале второй половины встречи. Голом на 57-й минуте отметился полузащитник Павел Ориховский, вышедший на замену после перерыва.
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