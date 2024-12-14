Конфликт завершен. Кривбасс продает ведущего защитника в Карпаты

По информации журналиста Виктора Вацко, Кривбасс все же договорился с Карпатами о продаже защитника Тимура Стецькова.

На старте сезона ведущий игрок криворожской команды отказался продлевать контракт, который завершается летом 2025 года, поэтому клуб отправил его работать с юношеской командой.

Однако Карпаты сумели прийти к соглашению о трансфере футболиста. О сумме перехода информации нет.

В текущем сезоне 26-летний игрок успел провести восемь матчей и забить один гол.