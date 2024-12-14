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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 17:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:11
3581
2

Конфликт завершен. Кривбасс продает ведущего защитника в Карпаты

Клуб решил отпустить Стецькова

14 декабря 2024, 17:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:11
3581
2
Конфликт завершен. Кривбасс продает ведущего защитника в Карпаты
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

По информации журналиста Виктора Вацко, Кривбасс все же договорился с Карпатами о продаже защитника Тимура Стецькова.

На старте сезона ведущий игрок криворожской команды отказался продлевать контракт, который завершается летом 2025 года, поэтому клуб отправил его работать с юношеской командой.

Однако Карпаты сумели прийти к соглашению о трансфере футболиста. О сумме перехода информации нет.

В текущем сезоне 26-летний игрок успел провести восемь матчей и забить один гол.

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Тимур Стецьков Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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pricolist
По ідеї гарне підсилення для Карпат 
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+2
Gargantua81
лучше бы Динамо его взяло
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+2
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