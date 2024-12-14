Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 17:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:11
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Конфликт завершен. Кривбасс продает ведущего защитника в Карпаты
Клуб решил отпустить Стецькова
14 декабря 2024, 17:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:11
3581
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По информации журналиста Виктора Вацко, Кривбасс все же договорился с Карпатами о продаже защитника Тимура Стецькова.
На старте сезона ведущий игрок криворожской команды отказался продлевать контракт, который завершается летом 2025 года, поэтому клуб отправил его работать с юношеской командой.
Однако Карпаты сумели прийти к соглашению о трансфере футболиста. О сумме перехода информации нет.
В текущем сезоне 26-летний игрок успел провести восемь матчей и забить один гол.
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По ідеї гарне підсилення для Карпат
лучше бы Динамо его взяло
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