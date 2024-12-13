ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента

Украина в очередной раз пострадала от массовой атаки РФ. Террористы атаковали нашу страну ракетами и шахедами. Один из шахедов упал прямо на территории УАФ, сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

«Вот проклятый беспилотник – один из тех, которым накануне атаковали Киев. Именно это на фото упало на территории УАФ. В нескольких сотнях метров от Дома Футбола.

По информации из моих источников в правоохранительных органах, в возведение именно так и указывается: «Падение обломков 1 БПЛА «Шахед», КИЕВ, Печерский район, пер. Лабораторная, 7-А, на территорию Украинской ассоциации футбола. Без жертв и пострадавших», – написал Бурбас.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб, служивший в ВСУ, рассказал, когда закончится война в Украине.