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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 12:41 | Обновлено 13 декабря 2024, 12:45
1347
7

ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента

Украина в очередной раз была атакована с воздуха

13 декабря 2024, 12:41 | Обновлено 13 декабря 2024, 12:45
1347
7
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
УАФ

Украина в очередной раз пострадала от массовой атаки РФ. Террористы атаковали нашу страну ракетами и шахедами. Один из шахедов упал прямо на территории УАФ, сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

«Вот проклятый беспилотник – один из тех, которым накануне атаковали Киев. Именно это на фото упало на территории УАФ. В нескольких сотнях метров от Дома Футбола.

По информации из моих источников в правоохранительных органах, в возведение именно так и указывается: «Падение обломков 1 БПЛА «Шахед», КИЕВ, Печерский район, пер. Лабораторная, 7-А, на территорию Украинской ассоциации футбола. Без жертв и пострадавших», – написал Бурбас.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб, служивший в ВСУ, рассказал, когда закончится война в Украине.

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Украинская ассоциация футбола российско-украинская война Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 7
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zhyr
От про те і я говорю. Тут живеш одним днем, а вони сруться через футбол. То команда погано зіграла, то в рейтингу опустилось. Осорбисто мені якось нас-ти, поки не закінчиться війна. 
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Fuz1982z
s nj yfpbdf'wz qlt lj gthtvbhz
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Xvalenok03
Похоже из пенопласта сделана
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Strontium
Чи не событие.  Посмотрите сегодняшнюю сводку. (
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