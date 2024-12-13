«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады из Германии во вчерашнем поединке Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Динамо», в котором киевляне уступили – 0:3:

«Когда силы соперников не равны, то часто более слабая команда пытается нивелировать класс оппонента грубостью. Вчера динамовцы этого себе не позволяли и в целом, игра для рефери Харма Осмерса была легкой.

Чувствовалось, что киевляне действовали на максимуме возможностей, в старательности им не откажешь, но, к сожалению, уровень их подготовки не позволяет дать бой далеко не топовой команде Ла Лиги. Такие реалии.

Что же до назначенного в ворота киевлян пенальти, то действия Попова в этом эпизоде по нелепости можно сравнить с удалением Дубинчака в недавнем матче динамовцев с «Ференцварошем». В нехолевой ситуации Попов вместо того, чтобы банально перекрывать оппоненту путь к воротам почему-то решил прыгать ему в ноги. Арбитр находился неподалеку, зафиксировал фол со стороны защитника, указав на 11-метровую отметку.

Еще был эпизод в начале поединка, когда один из киевлян сыграл рукой в своей штрафной площади, однако там мяч нашел руку, к тому же, был рикошет от тела, а это не повод для назначения пенальти».