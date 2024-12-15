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Чемпионат мира
15 декабря 2024, 13:51 | Обновлено 15 декабря 2024, 13:52
1132
0

«Ребров себе не враг». Эск-игрок сборной забраковал легенду Шахтера

Артем Федецкий не видит Тараса Степаненко в составе сборной Украины

15 декабря 2024, 13:51 | Обновлено 15 декабря 2024, 13:52
1132
0
«Ребров себе не враг». Эск-игрок сборной забраковал легенду Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий заявил, что сейчас у «сине-желтых» происходит смена поколений. Федецкий сказал, что не будет давать совета Сергею Реброву.

- А в украинской сборной прослеживаются те же тенденции?

- Думаю, что да. Не будет врагом себе Сергей Ребров, не вызывая в сборную того же Тараса Степаненко только потому, что ему далеко за тридцать. Все решается по спортивному принципу.

– В украинской сборной представлены все наши сильнейшие игроки?

– Отвечу утвердительно. Поэтому не буду рекомендовать Реброву еще на кого-то обратить внимание. По-моему, у нас довольно сбалансированный состав, вот еще бы только менталитета победителя. Такого, как у тех же хорватов. Хотя и в нашей сборной по бойцовской натуре есть с кого брать пример, в частности, с Ильи Забарного. Это и помогает ему прогрессировать, – сказал Артем.

Ранее стало известно, что национальная сборная Украины получила соперников по отбору к ЧМ-2026. Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже поделился мнениями о будущих соперниках.

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Сергей Ребров Тарас Степаненко Артем Федецкий ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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