«Ребров себе не враг». Эск-игрок сборной забраковал легенду Шахтера
Артем Федецкий не видит Тараса Степаненко в составе сборной Украины
Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий заявил, что сейчас у «сине-желтых» происходит смена поколений. Федецкий сказал, что не будет давать совета Сергею Реброву.
- А в украинской сборной прослеживаются те же тенденции?
- Думаю, что да. Не будет врагом себе Сергей Ребров, не вызывая в сборную того же Тараса Степаненко только потому, что ему далеко за тридцать. Все решается по спортивному принципу.
– В украинской сборной представлены все наши сильнейшие игроки?
– Отвечу утвердительно. Поэтому не буду рекомендовать Реброву еще на кого-то обратить внимание. По-моему, у нас довольно сбалансированный состав, вот еще бы только менталитета победителя. Такого, как у тех же хорватов. Хотя и в нашей сборной по бойцовской натуре есть с кого брать пример, в частности, с Ильи Забарного. Это и помогает ему прогрессировать, – сказал Артем.
Ранее стало известно, что национальная сборная Украины получила соперников по отбору к ЧМ-2026. Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже поделился мнениями о будущих соперниках.
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