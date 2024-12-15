Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Не стоит рассчитывать на соперников уровня Лихтенштейна»

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в квалификационном раунде чемпионата мира по футболу 2026 года:

– Считаю, что для украинской сборной – нормальный жребий. Ведь невозможно рассчитывать, чтобы достались соперники вроде сборной Лихтенштейна или Сан-Mарино. А так со всеми можно играть и побеждать.

– И все же, на ваш взгляд, для украинской сборной лучше встретиться в отборе с французами или хорватами?

- По-моему, опаснее хорваты, которые на протяжении многих лет демонстрируют стабильную игру высокого класса. А вот французы несколько сдали позиции, возможно потому, что в свое время очень высоко подняли планку. Хотя нужно быть настороже и с исландцами и азербайджанцами. Поверьте, сейчас уже нет стран, где не умеют играть в футбол, поединки с которыми были бы проходимы.

– Возможно, определенный спад французов вызван коварным процессом смены поколений?

– Это щекотливая тема. О процессе смены поколений любят подискутировать эксперты, журналисты, но я бы не переоценивал этот фактор. Потому что все зависит не от того, сколько лет тому или иному исполнителю, а какой уровень игры он демонстрирует. Другое дело, когда футболист, достигнув определенного возраста, по собственной инициативе прекращает выступления за сборную. Более того, в таких странах, как те же Франция и Хорватия, с их развитой футбольной инфраструктурой, вообще не обращают внимания на паспортные данные. И это при том, что там есть из кого выбирать.

- А в украинской сборной прослеживаются те же тенденции?

- Думаю, что да. Не будет врагом себе Сергей Ребров, не вызывая в сборную того же Тараса Степаненко только потому, что ему далеко за тридцать. Все решается по спортивному принципу.

– В украинской сборной представлены все наши сильнейшие игроки?

– Отвечу утвердительно. Поэтому не буду рекомендовать Реброву еще на кого-то обратить внимание. По-моему, у нас довольно сбалансированный состав, вот еще бы только менталитета победителя. Такого, как у тех же хорватов. Хотя и в нашей сборной по бойцовской натуре есть с кого брать пример, в частности, с Ильи Забарного. Это помогает ему прогрессировать.

– То, что отбор в нашей группе начнется в сентябре 2025 года, это плюс для украинцев?

– Да, потому что наша сборная всегда демонстрирует более качественный футбол осенью.

– Тогда напоследок попробуйте себя в роли оракула.

– Я не буду оригиналом, если скажу, что Сергей Ребров будет настраивать подопечным на завоевание первого места. Я также считаю, что выполнение этой задачи нашим ребятам по силам. Только хочу им напомнить, что отборочный турнир в нашей группе быстротечен, поэтому времени на раскачку нет.

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