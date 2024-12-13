Рух – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
15 декабря в 15:30 состоится матч 17-го тура УПЛ
В воскресенье, 15 декабря, в 15:30 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Оболонь».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Рух – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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