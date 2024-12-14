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  4. «Отличается от остальных». Энцо Мареска – о Коуле Палмере
Англия
14 декабря 2024, 19:28 |
184
0

«Отличается от остальных». Энцо Мареска – о Коуле Палмере

Наставник «аристократов» в восторге от звездного полузащитника

14 декабря 2024, 19:28 |
184
0
«Отличается от остальных». Энцо Мареска – о Коуле Палмере
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о лидере «синих» Коуле Палмере:

«Я очень горжусь тем, что имею честь работать с Коулом. Мне повезло работать со всеми ими, честно говоря. Коул отличается от остальных, но у нас есть много хороших игроков, и главный тренер, в данном случае я, был бы счастлив и горд работать с ними.

На данный момент он мог бы быть лучшим в Англии, но Англии повезло, потому что есть так много хороших игроков, и Коул – один из них. В Премьер-лиге тоже много хороших игроков.

Безусловно, он может быть лучшим игроком в мире, но, ему всего 22, и есть много вещей, которые он может улучшить».

Ранее сообщалось, что Палмер может покинуть «Челси».

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Коул Палмер Энцо Мареска Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Челси
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