«Отличается от остальных». Энцо Мареска – о Коуле Палмере

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о лидере «синих» Коуле Палмере:

«Я очень горжусь тем, что имею честь работать с Коулом. Мне повезло работать со всеми ими, честно говоря. Коул отличается от остальных, но у нас есть много хороших игроков, и главный тренер, в данном случае я, был бы счастлив и горд работать с ними.

На данный момент он мог бы быть лучшим в Англии, но Англии повезло, потому что есть так много хороших игроков, и Коул – один из них. В Премьер-лиге тоже много хороших игроков.

Безусловно, он может быть лучшим игроком в мире, но, ему всего 22, и есть много вещей, которые он может улучшить».

Ранее сообщалось, что Палмер может покинуть «Челси».

Enzo Maresca believes Cole Palmer can become world class, but there is plenty of room for improvement. 📈