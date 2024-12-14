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Италия
14 декабря 2024, 10:57 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:55
142
1

Процесс запущен. Ювентус нацелился на трансфер лидера защиты Фейеноорда

Давид Ганцко близок к смене клубной прописки

14 декабря 2024, 10:57 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:55
142
1
Процесс запущен. Ювентус нацелился на трансфер лидера защиты Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Ганцко

Туринский «Ювентус» хочет арендовать с правом выкупа ключевого защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Николо Скира, представители итальянского коллектива контактировали непосредственно с самим игроком, предложив контракт до 2029 года. За трансфер «Фейеноорд» хочет получить сумму в районе 35-40 миллионов евро.

Сам же Давид заинтересован в трансфере. Кроме того, агент футболиста уже посещал матчи старой синьоры, уточняя детали соглашения с «Ювентусом».

В этом сезоне Ганцко провел 22 поединка, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

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Ювентус Давид Ганцко Фейеноорд чемпионат Италии по футболу чемпионат Нидерландов по футболу Серия A трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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