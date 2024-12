Процесс запущен. Ювентус нацелился на трансфер лидера защиты Фейеноорда

Туринский «Ювентус» хочет арендовать с правом выкупа ключевого защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Николо Скира, представители итальянского коллектива контактировали непосредственно с самим игроком, предложив контракт до 2029 года. За трансфер «Фейеноорд» хочет получить сумму в районе 35-40 миллионов евро.

Сам же Давид заинтересован в трансфере. Кроме того, агент футболиста уже посещал матчи старой синьоры, уточняя детали соглашения с «Ювентусом».

В этом сезоне Ганцко провел 22 поединка, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

