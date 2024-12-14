Процесс запущен. Ювентус нацелился на трансфер лидера защиты Фейеноорда
Давид Ганцко близок к смене клубной прописки
Туринский «Ювентус» хочет арендовать с правом выкупа ключевого защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Николо Скира, представители итальянского коллектива контактировали непосредственно с самим игроком, предложив контракт до 2029 года. За трансфер «Фейеноорд» хочет получить сумму в районе 35-40 миллионов евро.
Сам же Давид заинтересован в трансфере. Кроме того, агент футболиста уже посещал матчи старой синьоры, уточняя детали соглашения с «Ювентусом».
В этом сезоне Ганцко провел 22 поединка, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.
🚨 Excl. - David Hancko has given his availability to join #Juventus. Ready a contract until 2029 (2,5M/year + bonuses). #Juve will try to sign him in January from #Feyenoord on loan with an obligation to buy. The dutch club ask 35-40M to sell the centre-back. #transfers https://t.co/11PEZK5Ru8— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей будет получать игровое время в матчах Кубка Испании
Команда Косенко с яркого наката вошла в квалификационный раунд