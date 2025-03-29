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  4. Испанский тренер: «Куртуа не будет потерей для Реала, у них есть Лунин»
Испания
29 марта 2025, 11:11 |
580
0

Испанский тренер: «Куртуа не будет потерей для Реала, у них есть Лунин»

Борха Хименес поделился мнением о предстоящей игре в Ла Лиге

29 марта 2025, 11:11 |
580
0
Испанский тренер: «Куртуа не будет потерей для Реала, у них есть Лунин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

29 марта состоится матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Леганес».

Накануне этого противостояния главный тренер гостей Борха Хименес поделился ожиданиями от встречи с соперником:

«Мы сыграем на «Бернабеу», где соперник всегда доминирует. Нам придется приложить много усилий, чтобы добиться позитивного результата. В этом сезоне мы проведем между собой уже третий матч, прошлый раз в Кубке у нас был отличный шанс одолеть соперника. Сейчас главная цель – остаться в элитном дивизионе.

Я не верю, что у «Реала» будут проблемы из-за отсутствия Куртуа. Конечно, он – один из лучших вратарей мира, но у них есть Лунин, который превосходно провел прошлый сезон и имеет опыт выступлений в сборной Украины. Оба вратаря очень сильные, так что нельзя говорить о потере», – считает Хименес.

«Реал» набрал 60 баллов и занимает второе место, преследуя «Барселону», которая имеет в своем активе 63 очка. «Леганес» продолжает бороться за выживание – клуб заработал 27 зачетных пунктов и разместился на 18-й позиции.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Леганес Реал - Леганес Андрей Лунин Тибо Куртуа
Николай Титюк Источник
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