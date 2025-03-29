Испанский тренер: «Куртуа не будет потерей для Реала, у них есть Лунин»

29 марта состоится матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Леганес».

Накануне этого противостояния главный тренер гостей Борха Хименес поделился ожиданиями от встречи с соперником:

«Мы сыграем на «Бернабеу», где соперник всегда доминирует. Нам придется приложить много усилий, чтобы добиться позитивного результата. В этом сезоне мы проведем между собой уже третий матч, прошлый раз в Кубке у нас был отличный шанс одолеть соперника. Сейчас главная цель – остаться в элитном дивизионе.

Я не верю, что у «Реала» будут проблемы из-за отсутствия Куртуа. Конечно, он – один из лучших вратарей мира, но у них есть Лунин, который превосходно провел прошлый сезон и имеет опыт выступлений в сборной Украины. Оба вратаря очень сильные, так что нельзя говорить о потере», – считает Хименес.

«Реал» набрал 60 баллов и занимает второе место, преследуя «Барселону», которая имеет в своем активе 63 очка. «Леганес» продолжает бороться за выживание – клуб заработал 27 зачетных пунктов и разместился на 18-й позиции.