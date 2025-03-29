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  4. «Это уже его дело». В Александрии снова заговорили об уходе Калюжного
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 11:12 |
583
0

«Это уже его дело». В Александрии снова заговорили об уходе Калюжного

Алексей Антонов заявил, что ныне Иван Калюжный ‒ важный игрок для «Александрии»

29 марта 2025, 11:12 |
583
0
«Это уже его дело». В Александрии снова заговорили об уходе Калюжного
ФК Александрия. Иван Калюжный

Тренер Александрии Алексей Антонов рассказал о будущем лидера команды Ивана Калюжного, который в летнее трансферное окно должен присоединиться к харьковскому «Металлисту 1925».

‒ Какая последняя информация о будущем Иване Калюжном, так хорошо стартовавшем в национальной сборной?

‒ В настоящее время Иван с нами, он работает и до конца сезона он будет играть в Александрии, а дальше – это уже его личное дело. Для нас сейчас Иван Калюжный – важный игрок. Самое важное, чтобы футболист выполнял требования тренера и был в хорошем физическом состоянии, что Иван и демонстрирует.

Ранее Алексей Антонов отреагировал на слова Алексея Шевченко по поводу Романа Григорчука.

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Иван Калюжный Украинская Премьер-лига Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Александрия трансферы трансферы УПЛ Алексей Антонов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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