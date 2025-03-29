Ярослав Ракицкий возвращается в большой футбол. Реакция болельщиков

Опытный игрок может помочь «Черноморцу» в борьбе за выживание в УПЛ. Сейчас одесский клуб находится на последнем месте турнирной таблицы.

В «Черноморце» Ракицкий будет играть под номером 44. Футболист уже прибыл в расположение команды и провел тренировку с новыми партнерами. Болельщики неоднозначно восприняли возвращение Ракицкого в футбол, ведь последний матч он сыграл 25 мая 2024 года.

sergiy_t77: Приветствуем Яру, надеемся поможет подняться со дна.

vitalikshelestiuk: Ну все теперь в 1ой лиги будем всех выносить.

jerry_the_islander: есть еще Миля с Селезневым незаигранные.

eugeniy.wl: Добро пожаловать на борт Ярик.

Titan: Как минимум ,стандарты есть кому исполнять.

WalterBlack: Не думал, что увижу его же в большом футболе, интересно поможет ли Черноморцу за этот период сезона оставшегося.

Sheva19: Пенсионеры сейчас в каждой сфере на расхват.