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  4. Ярослав Ракицкий возвращается в большой футбол. Реакция болельщиков
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 11:09 | Обновлено 29 марта 2025, 11:10
505
4

Ярослав Ракицкий возвращается в большой футбол. Реакция болельщиков

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины присоединился к «Черноморцу»

29 марта 2025, 11:09 | Обновлено 29 марта 2025, 11:10
505
4
Ярослав Ракицкий возвращается в большой футбол. Реакция болельщиков
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Опытный игрок может помочь «Черноморцу» в борьбе за выживание в УПЛ. Сейчас одесский клуб находится на последнем месте турнирной таблицы.

В «Черноморце» Ракицкий будет играть под номером 44. Футболист уже прибыл в расположение команды и провел тренировку с новыми партнерами. Болельщики неоднозначно восприняли возвращение Ракицкого в футбол, ведь последний матч он сыграл 25 мая 2024 года.

sergiy_t77: Приветствуем Яру, надеемся поможет подняться со дна.

vitalikshelestiuk: Ну все теперь в 1ой лиги будем всех выносить.

jerry_the_islander: есть еще Миля с Селезневым незаигранные.

eugeniy.wl: Добро пожаловать на борт Ярик.

Titan: Как минимум ,стандарты есть кому исполнять.

WalterBlack: Не думал, что увижу его же в большом футболе, интересно поможет ли Черноморцу за этот период сезона оставшегося.

Sheva19: Пенсионеры сейчас в каждой сфере на расхват.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 4
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vovei
Штемп на воле не мог нигде пристроиться, так тут Кучер нарисовался. Разбогатеет.
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0
Vbolivalnyk-Peter
Ще супер-ТОП українського футболу -  Коноплянка без роботи сидить (щось навіть селфі вже не знімає...). Якщо врахувати, що ще донедавна він готовий був в Польщі та Румунії за якісь Ноунейми придурюватися, а минулого року навіть до національної збірної виклик отримав - то Чорноморець якраз те що "лікар прописав"! 
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0
vovei
Какой позор.
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Перець
Якось пох 
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