Ярослав Ракицкий возвращается в большой футбол. Реакция болельщиков
Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины присоединился к «Черноморцу»
Опытный игрок может помочь «Черноморцу» в борьбе за выживание в УПЛ. Сейчас одесский клуб находится на последнем месте турнирной таблицы.
В «Черноморце» Ракицкий будет играть под номером 44. Футболист уже прибыл в расположение команды и провел тренировку с новыми партнерами. Болельщики неоднозначно восприняли возвращение Ракицкого в футбол, ведь последний матч он сыграл 25 мая 2024 года.
sergiy_t77: Приветствуем Яру, надеемся поможет подняться со дна.
vitalikshelestiuk: Ну все теперь в 1ой лиги будем всех выносить.
jerry_the_islander: есть еще Миля с Селезневым незаигранные.
eugeniy.wl: Добро пожаловать на борт Ярик.
Titan: Как минимум ,стандарты есть кому исполнять.
WalterBlack: Не думал, что увижу его же в большом футболе, интересно поможет ли Черноморцу за этот период сезона оставшегося.
Sheva19: Пенсионеры сейчас в каждой сфере на расхват.
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