Первый изгнанник Аморима. Известно, кого Ман Юнайтед продаст зимой
Кристиан Эриксен не нужен португальцу
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен близок к уходу из расположения «красных дьяволов» уже в зимнее трансферное окно.
Как пишет авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, полузащитник не нужен нынешнему главному тренеру «красных дьяволов» Рубену Амориму. Руководство клуба готово рассмотреть предложения по продаже футболиста.
Эриксен выступает за манкунианцев с июля 2022 года. В этом сезоне он отличился за клуб 4 голами и 3 ассистами в 14 матчах.
Ранее сообщалось, что два европейских гранда охотятся на защитника «Манчестер Юнайтед».
⤵️✅ Manchester United would be willing to sell Christian #Eriksen as early as the winter if a suitable offer comes in! #MUFC 🇩🇰 https://t.co/w8iCFmEvct— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 13, 2024
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