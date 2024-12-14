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Англия
14 декабря 2024, 10:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:00
935
0

Первый изгнанник Аморима. Известно, кого Ман Юнайтед продаст зимой

Кристиан Эриксен не нужен португальцу

14 декабря 2024, 10:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:00
935
0
Первый изгнанник Аморима. Известно, кого Ман Юнайтед продаст зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен близок к уходу из расположения «красных дьяволов» уже в зимнее трансферное окно.

Как пишет авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, полузащитник не нужен нынешнему главному тренеру «красных дьяволов» Рубену Амориму. Руководство клуба готово рассмотреть предложения по продаже футболиста.

Эриксен выступает за манкунианцев с июля 2022 года. В этом сезоне он отличился за клуб 4 голами и 3 ассистами в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что два европейских гранда охотятся на защитника «Манчестер Юнайтед».

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Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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