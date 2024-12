«Примите вызов». Гвардиола обратился к игрокам Ман Сити после провала

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал об откровенном разговоре с футболистами «горожан» во время провального отрезка сезона. Специалист признался, что сказал игрокам.

«Я сказал игрокам: пожалуйста, не чувствуйте себя виноватыми.

Примите вызов. Сейчас это будет сложнее, и, возможно, в конце у нас будет больше удовольствия от того, как мы ведем себя в этих проблемных ситуациях, чем в тех сезонах, когда мы становились чемпионами», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд после неудач «Манчестер Сити» решил покинуть клуб.

🔵 Pep Guardiola: “I said to the players: don’t feel sorry, please”.



“Accept the challenge, now it'll be more difficult and maybe at the end we'll have more satisfaction in the way we're going to behave in these problems than maybe in other seasons that we won the PL title”. pic.twitter.com/4ubUN5ZLpJ