«Примите вызов». Гвардиола обратился к игрокам Ман Сити после провала

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал об откровенном разговоре с футболистами «горожан» во время провального отрезка сезона. Специалист признался, что сказал игрокам.

«Я сказал игрокам: пожалуйста, не чувствуйте себя виноватыми.

Примите вызов. Сейчас это будет сложнее, и, возможно, в конце у нас будет больше удовольствия от того, как мы ведем себя в этих проблемных ситуациях, чем в тех сезонах, когда мы становились чемпионами», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд после неудач «Манчестер Сити» решил покинуть клуб.

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