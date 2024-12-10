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Англия
10 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 10 декабря 2024, 09:58
753
0

«Примите вызов». Гвардиола обратился к игрокам Ман Сити после провала

Испанец мотивировал игроков «горожан»

10 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 10 декабря 2024, 09:58
753
0
«Примите вызов». Гвардиола обратился к игрокам Ман Сити после провала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал об откровенном разговоре с футболистами «горожан» во время провального отрезка сезона. Специалист признался, что сказал игрокам.

«Я сказал игрокам: пожалуйста, не чувствуйте себя виноватыми.

Примите вызов. Сейчас это будет сложнее, и, возможно, в конце у нас будет больше удовольствия от того, как мы ведем себя в этих проблемных ситуациях, чем в тех сезонах, когда мы становились чемпионами», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд после неудач «Манчестер Сити» решил покинуть клуб.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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