Компани отреагировал на возможный трансфер Мудрика в Баварию

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани заговорил о возможном трансфере украинского вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

«Увидим ли мы в будущем каких-нибудь украинских игроков в Баварии, например Мудрика? Честно говоря, я вообще не был сфокусирован по этой теме. Я знаю замечательных украинских футболистов, вы упомянули сейчас о Мудрике. Но эти вещи выходят на повестку дня в январе.

Поэтому, возможно, мы будем обсуждать это через 3-4 недели. Также мы говорим об этом летом. Поэтому у меня нет конкретного ответа на ваш вопрос», – сказал Компани.

Сейчас Михаил Мудрик играет в составе лондонского «Челси», но почти не попадает в состав «синих», регулярно играя только в матчах Лиги конференций.

Уже в этот вторник, 10 декабря, «Бавария» будет противостоять донецкому «Шахтеру» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Старт матча "Бавария" - "Шахтер" запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее Венсан Компани поделился ожиданиями от матча против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.