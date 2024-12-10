Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Компани отреагировал на возможный трансфер Мудрика в Баварию
Англия
10 декабря 2024, 08:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 08:38
2047
0

Компани отреагировал на возможный трансфер Мудрика в Баварию

Венсан Компани заговорил о возможном трансфере украинского вингера Михаила Мудрика

10 декабря 2024, 08:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 08:38
2047
0
Компани отреагировал на возможный трансфер Мудрика в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани заговорил о возможном трансфере украинского вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

«Увидим ли мы в будущем каких-нибудь украинских игроков в Баварии, например Мудрика? Честно говоря, я вообще не был сфокусирован по этой теме. Я знаю замечательных украинских футболистов, вы упомянули сейчас о Мудрике. Но эти вещи выходят на повестку дня в январе.

Поэтому, возможно, мы будем обсуждать это через 3-4 недели. Также мы говорим об этом летом. Поэтому у меня нет конкретного ответа на ваш вопрос», – сказал Компани.

Сейчас Михаил Мудрик играет в составе лондонского «Челси», но почти не попадает в состав «синих», регулярно играя только в матчах Лиги конференций.

Уже в этот вторник, 10 декабря, «Бавария» будет противостоять донецкому «Шахтеру» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Старт матча "Бавария" - "Шахтер" запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее Венсан Компани поделился ожиданиями от матча против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.

По теме:
Александр КУЧЕР: «Это Бавария, но надо набирать очки»
Ман Юнайтед передумал подписывать звезду соперника Шахтера в Лиге чемпионов
Тоттенхэм определился с судьбой Постекоглу. Что известно?
Михаил Мудрик Челси Бавария Английская Премьер-лига Бундеслига чемпионат Германии по футболу чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Футбол | 09 декабря 2024, 18:17 17
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами

Сергей Кривцов получит статус свободного агента

Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Бокс | 09 декабря 2024, 18:25 5
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»

Расс Анбер уверен, что украинец помнит о поражении от Хейни

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09.12.2024, 20:05
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Рух побеждает Полесье, Шахтер готов к Баварии, Кривцов без клуба
Футбол | 10.12.2024, 06:30
Рух побеждает Полесье, Шахтер готов к Баварии, Кривцов без клуба
Рух побеждает Полесье, Шахтер готов к Баварии, Кривцов без клуба
Легендарный Рой Джонс подобрал для Ломаченко невероятного соперника
Бокс | 10.12.2024, 02:38
Легендарный Рой Джонс подобрал для Ломаченко невероятного соперника
Легендарный Рой Джонс подобрал для Ломаченко невероятного соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 1
Футбол
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
09.12.2024, 08:48
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
09.12.2024, 17:45 17
Футбол
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
08.12.2024, 12:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем