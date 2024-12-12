Селезнев объяснил поражение Шахтера от Баварии, раскритиковав Судакова

Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев поделился мнением о матче донецкого «Шахтера» против «Баварии» в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов, раскритиковав Георгия Судакова.

«Счет, конечно же, неприятный, – сказал он. - Слишком велик. Можно проиграть 1:2, 2:3, ну пусть 1:3. Но ведь 1:5… Это слишком много. Если брать игру в общем, то «Бавария» в этом матче была на голову сильнее – здесь не может быть и речи!

Относительно итога матча было понятно, ведь нашим командам в еврокубках, как «Шахтеру», так и киевскому «Динамо», - сейчас очень сложно сопротивляться клубам топ-уровня Европы. Это наши реалии – и никуда от этого не денешься. Война, уровень чемпионата и отсутствие легионеров такого качества, как раньше – все это сказывается.

Если еще каких-нибудь четыре-пять лет назад в Премьер-лиге Украины было 8-9 сильных команд, среди которых были настоящие «рубки», то сейчас у того же «Шахтера» на протяжении чемпионата всего два таких матча. Все-таки зависит от уровня чемпионата. А чемпионат у нас сейчас медленный, ему не хватает скорости, агрессии. Вот возьмем кого-нибудь из лидеров – скажем, Судакова. Где он был позавчера на поле в Гельзенкирхене? Где? Ну вот и весь разговор. Именно этот факт и говорит об уровне УПЛ», – сказал Селезнев.

Ранее Марино Пушич объяснил разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче против мюнхенской «Баварии».