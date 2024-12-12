Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Селезнев объяснил поражение Шахтера от Баварии, раскритиковав Судакова
Лига чемпионов
12 декабря 2024, 11:18 | Обновлено 12 декабря 2024, 11:20
922
2

Селезнев объяснил поражение Шахтера от Баварии, раскритиковав Судакова

Евгений отметил совершенно разный уровень команд

12 декабря 2024, 11:18 | Обновлено 12 декабря 2024, 11:20
922
2
Селезнев объяснил поражение Шахтера от Баварии, раскритиковав Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк

Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев поделился мнением о матче донецкого «Шахтера» против «Баварии» в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов, раскритиковав Георгия Судакова.

«Счет, конечно же, неприятный, – сказал он. - Слишком велик. Можно проиграть 1:2, 2:3, ну пусть 1:3. Но ведь 1:5… Это слишком много. Если брать игру в общем, то «Бавария» в этом матче была на голову сильнее – здесь не может быть и речи!

Относительно итога матча было понятно, ведь нашим командам в еврокубках, как «Шахтеру», так и киевскому «Динамо», - сейчас очень сложно сопротивляться клубам топ-уровня Европы. Это наши реалии – и никуда от этого не денешься. Война, уровень чемпионата и отсутствие легионеров такого качества, как раньше – все это сказывается.

Если еще каких-нибудь четыре-пять лет назад в Премьер-лиге Украины было 8-9 сильных команд, среди которых были настоящие «рубки», то сейчас у того же «Шахтера» на протяжении чемпионата всего два таких матча. Все-таки зависит от уровня чемпионата. А чемпионат у нас сейчас медленный, ему не хватает скорости, агрессии. Вот возьмем кого-нибудь из лидеров – скажем, Судакова. Где он был позавчера на поле в Гельзенкирхене? Где? Ну вот и весь разговор. Именно этот факт и говорит об уровне УПЛ», – сказал Селезнев.

Ранее Марино Пушич объяснил разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче против мюнхенской «Баварии».

По теме:
Экс-игрок Металлиста рассказал, кто из УПЛ мог бы играть в Ла Лиге
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не может Судаков стоить 100 млн евро»
ШАЦКИХ: «Матч с Реалом Сосьедад? Динамо уже пора брать какие-то очки»
Евгений Селезнев Георгий Судаков Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 12 декабря 2024, 04:15 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

Шацких больше не возглавляет Пахтакор. Какая должность у легенды Динамо?
Футбол | 12 декабря 2024, 09:59 0
Шацких больше не возглавляет Пахтакор. Какая должность у легенды Динамо?
Шацких больше не возглавляет Пахтакор. Какая должность у легенды Динамо?

Максим получил должность вице-президента клуба

Реал Сосьедад – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 12.12.2024, 09:56
Реал Сосьедад – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Реал Сосьедад – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Футбол | 11.12.2024, 22:49
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
Бокс | 12.12.2024, 09:12
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
А хто такий Судаков? 
Ответить
-1
Burevestnik
Селезень своїм коментом опустив Судакова на 15 лям...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
10.12.2024, 12:40 8
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 15
Футбол
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
10.12.2024, 21:28 2
Бокс
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
10.12.2024, 21:08 2
Футбол
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
10.12.2024, 15:35 1
Футбол
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем