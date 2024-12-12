Дал совет Шовковскому. Буряк озвучил рецепт успеха Динамо в Лиге Европы

Легендарный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча «Динамо» против «Реала Сосьедад» в шестом туре основного этапа Лиги Европы. Буряк объяснил, за счет чего «бело-синие» могут одержать победу в Испании.

– Но все-таки, по вашему мнению, какой главный рецепт успеха для «Динамо» в матче с «Реалом Сосьедад»?

– Одного желания и готовности мало. Профессиональный футбол требует мастерства, готовности и физических кондиций. Благодаря этим компонентам успешны европейские команды и достигают результатов. Нам нужно собрать все лучшие качества и перенести на поединки еврокубков. В матчах с топовыми европейскими командами нужно пытаться делать себе имя, как в свое время мы это делали. Нам нужно идти вперед! Просто, повторюсь, все успехи с чемпионата Украины нужно перенести на евроарену и набирать очки. Но, конечно, матч с «Реалом Сосьедад» будет очень сложным.

– Недооценка со стороны басков может быть?

– Нет-нет. Игра будет на большом стадионе с большим количеством фанатов. А накануне поединка с киевлянами «Реал Сосьедад» уверенно обыграл на выезде «Леганес» со счетом 0:3. Кроме того, что у басков есть мастерство и готовность, их в домашнем матче с «Динамо» еще и трибуны будут гнать вперед. Конечно, это будет вдвойне мотивированная команда на поле!