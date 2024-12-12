ВИДЕО. Гвардиола назвал причину поражения Манчестер Сити против Ювентуса
Жузеп Гвардиола видит проблему в потерях мяча
Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал причины поражения от «Ювентуса» в 6-м туре Лиги чемпионов:
«Я не думаю, что причина поражения в ошибках в обороне. В других матчах да. но не сегодня».
«Мы слишком часто теряли мяч в атаке, в штрафной площадке соперника, около 11-метровой отметки. Нам не удавалось вовремя сделать удар либо пас Именно в этом причина разницы в счете на табло».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавил печальный антирейтинг.
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