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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 10:19 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:30
449
0

ВИДЕО. Гвардиола назвал причину поражения Манчестер Сити против Ювентуса

Жузеп Гвардиола видит проблему в потерях мяча

12 декабря 2024, 10:19 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:30
449
0
ВИДЕО. Гвардиола назвал причину поражения Манчестер Сити против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал причины поражения от «Ювентуса» в 6-м туре Лиги чемпионов:

«Я не думаю, что причина поражения в ошибках в обороне. В других матчах да. но не сегодня».

«Мы слишком часто теряли мяч в атаке, в штрафной площадке соперника, около 11-метровой отметки. Нам не удавалось вовремя сделать удар либо пас Именно в этом причина разницы в счете на табло».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавил печальный антирейтинг.

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Жузеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Ювентус Ювентус - Манчестер Сити пресс-конференция
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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