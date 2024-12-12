ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов
Украинец опубликовал пост в Instagram
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин лаконично прокомментировал ничью «орлов» в матче Лиги чемпионов против «Болоньи» в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.
«Один из многих», – написал Анатолий Трубин на своей странице в Instagram, имея в виду безумную поддержку фанатов.
В настоящее время «Бенфика» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 10 турнирных пунктов после шести сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что фанаты «Бенфики» освистали Анатолия Трубина за поступок в матче чемпионата Португалии.
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