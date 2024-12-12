ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин лаконично прокомментировал ничью «орлов» в матче Лиги чемпионов против «Болоньи» в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Один из многих», – написал Анатолий Трубин на своей странице в Instagram, имея в виду безумную поддержку фанатов.

В настоящее время «Бенфика» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 10 турнирных пунктов после шести сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что фанаты «Бенфики» освистали Анатолия Трубина за поступок в матче чемпионата Португалии.