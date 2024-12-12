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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 10:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:25
563
0

ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов

Украинец опубликовал пост в Instagram

12 декабря 2024, 10:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:25
563
0
ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин лаконично прокомментировал ничью «орлов» в матче Лиги чемпионов против «Болоньи» в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Один из многих», – написал Анатолий Трубин на своей странице в Instagram, имея в виду безумную поддержку фанатов.

В настоящее время «Бенфика» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 10 турнирных пунктов после шести сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что фанаты «Бенфики» освистали Анатолия Трубина за поступок в матче чемпионата Португалии.

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Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов фото Болонья
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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