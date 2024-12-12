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Украина
12 декабря 2024, 09:12 | Обновлено 12 декабря 2024, 09:13
365
0

Тренер клуба УПЛ, служивший в ВСУ, сказал, когда Украина победит в войне

Юрий Вернидуб поделился своим мнением о войне против рф

12 декабря 2024, 09:12 | Обновлено 12 декабря 2024, 09:13
365
0
Тренер клуба УПЛ, служивший в ВСУ, сказал, когда Украина победит в войне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб, являющийся военнослужащим ВСУ, озвучил свое мнение по поводу победы Украины в полномасштабной войне, которую на территории нашей страны развязали представители рф.

‒ Ваше мнение, как военнослужащий ВСУ, как Украине победить в нынешних условиях в войне?

‒ Это очень трудный вопрос. Наверное, самое главное – это единство. Когда мы вместе – мы непобедимы. Мы обязательно победим, но это будет нам немало стоить, потому что уже много погибших и раненых. Но я уверен, что все будет хорошо, потому что у нашей нации очень крепкий стержень. Пожелаю здоровья, сил всем тем, кто воюет. Тем, кто не сражается – очень важно помогать Вооруженным Силам Украины, кто чем может, тогда и будет победа.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее сообщалось, что фанаты Шахтера вывесили несколько баннеров в матче Лиги чемпионов против Баварии, что напомнить мировой общности о войне в Украине.

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Юрий Вернидуб российско-украинская война Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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