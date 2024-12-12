Тренер клуба УПЛ, служивший в ВСУ, сказал, когда Украина победит в войне

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб, являющийся военнослужащим ВСУ, озвучил свое мнение по поводу победы Украины в полномасштабной войне, которую на территории нашей страны развязали представители рф.

‒ Ваше мнение, как военнослужащий ВСУ, как Украине победить в нынешних условиях в войне?

‒ Это очень трудный вопрос. Наверное, самое главное – это единство. Когда мы вместе – мы непобедимы. Мы обязательно победим, но это будет нам немало стоить, потому что уже много погибших и раненых. Но я уверен, что все будет хорошо, потому что у нашей нации очень крепкий стержень. Пожелаю здоровья, сил всем тем, кто воюет. Тем, кто не сражается – очень важно помогать Вооруженным Силам Украины, кто чем может, тогда и будет победа.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее сообщалось, что фанаты Шахтера вывесили несколько баннеров в матче Лиги чемпионов против Баварии, что напомнить мировой общности о войне в Украине.